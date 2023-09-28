Ледники Швейцарии тают с рекордной скоростью, в 2023 г. площадь сократилась на 4%

By Euronews

Ледники Швейцарии тают с рекордной скоростью, в 2023 году площадь сократилась на 4%. ​

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Ледники в Швейцарских Альпах тают с рекордной скоростью, за последние два года площадь сократилась на 10%: в текущем — на 4%, и на 6% — в прошлом году.

По данным Швейцарской комиссии по наблюдению за криосферой, за два года потеряно столько же льда, сколько и за весь период с 1960 по 1990 год.

Массовая потеря льда является результатом очень небольшого количества снега зимой и высоких температур летом. Таяние ледников затронуло всю Швейцарию. На юге и востоке Швейцарии ледники растаяли почти так же сильно, как и в рекордный 2022 год.

Ранее не референдуме в Швейцарии были одобрен новый закон, согласно которому нулевого выброса парниковых газов в атмосферу нужно добиться к 2050 году.

По оценкам ЮНЕСКО, почти в трети объектов Всемирного наследия ООН ледники растают в ближайшие 30 лет.

2025 год провозглашен ООН Международным годом сохранения ледников.

Два миллиарда человек живут в районах, которые обеспечиваются водой за счет ледников и сезонного таяния снега.