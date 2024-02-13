EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

"Переломный момент" в климатической системе станет катастрофой для Европы (учёные)

Лодка движется ночью рядом с большими айсбергами в восточной Гренландии.
Лодка движется ночью рядом с большими айсбергами в восточной Гренландии. Авторское право AP Photo/Felipe Dana, File
By Rosie Frost
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Это будет означать серьёзные последствия для климата на планете, причём основная их тяжесть ляжет на Европу.

РЕКЛАМА

Учёные успешно смоделировали переломный момент в климатической системе, который погрузит большую часть Европы в "глубокую заморозку". И наступить он может быстрее, чем думали ранее.  

Используя сложную климатическую модель, исследователи из Утрехтского университета в Нидерландах смоделировали коллапс в системе течений в Атлантическом океане, одно из которыхв настоящее время приносит тёплые воды на север и поддерживает умеренную температуру на европейском континенте

Резкое прекращение этого течения повлияет на погоду во всём мире, а Европа пострадает больше всего. Таяние ледяного щита может привести к его разрушению. Но какова вероятность, что это произойдёт и когда следует ждать этого переломного момента?

Как происходит циркуляция в Атлантическом океане?

Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (Atlantic Meridional Overturning Current, AMOC) - это важная система океанических течений. Она переносит теплую воду, углерод и питательные вещества на север через Атлантический океан, где вода охлаждается и опускается на глубину.

АМОС помогает распределять энергию по планете, перемещая тепло через океан, как по конвейеру, и регулируя наш климат.

Тёплая вода - более солёная из-за испарения - течёт на север по поверхности океана, поддерживая в Европе более мягкий климат, чем он был бы в противном случае. Когда вода остывает, она опускается, потому что высокая солёность увеличивает её плотность. Затем она течёт обратно в южное полушарие по дну океана.

Однако изучение прошлых эпизодов резкого похолодания в Европе за последние 100 000 лет позволяет предположить, что таяние ледяных щитов может ослабить АМОС из-за изменений солёности и температуры.

Пресная вода уменьшает солёность воды на поверхности океана, а значит - и её плотность. Гораздо меньше воды опускается на дно, что замедляет течение.

Мы на пути к катастрофическому переломному моменту?

Некоторые исследования показывают, что изменение климата может замедлять течение. Авторы одного из них, проведённого в 2023 году на основе данных о температуре поверхности моря, предполагают, что полный коллапс может произойти между 2025 и 2095 годами.

Существует неопределённость в отношении того, как, когда и может ли вообще произойти этот "переломный момент", и моделирование этого сценария  - задача непростая. Большинство предыдущих компьютерных симуляций, демонстрировавших коллапс, предполагали резкие вбросы огромных объёмов пресной воды.

Нидерландская команда использовала суперкомпьютер для проведения самого сложного на сегодняшний день моделирования в поисках предупреждающих признаков наступления переломного момента. Учёные исходили из того, что вода прибывает медленно, и обнаружили, что даже в этом случае коллапс может наступить менее чем за 100 лет.

До сих пор, говорится в докладе, переломный момент AMOC был лишь "теоретической концепцией", и её авторы говорят, что скорость, с которой происходило опрокидывание этого жизненно важного течения в их моделировании, была "удивительной".

Айсберги возле города Кулусук в восточной Гренландии.
Айсберги возле города Кулусук в восточной Гренландии.Felipe Dana/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

Ведущий автор исследования Рене ван Вестен говорит, что пока у климатологам не достаёт данных, чтобы сказать что-то конкретное о будущем коллапсе AMOC. Для определения временных рамок необходимы дополнительные исследования, в том числе построение моделей, учитывающих растущий уровень углекислого газа и глобальное потепление.

"Мы можем только сказать, что движемся к переломному моменту и что коллапс AMOC возможен".

Мы можем только сказать, что движемся к переломному моменту и что коллапс AMOC возможен.
Рене ван Вестен
ведущий автор исследования

Однако некоторые изменения, наблюдаемые в модели перед коллапсом, соответствуют изменениям, которые фиксируют в Атлантическом океане в последние десятилетия.

"Когда AMOC теряет стабильность, то резкие переходы становятся более вероятными", - добавляет ван Вестен.

Как это отразится на Европе?

Если АМОС разрушится, то, как показали предыдущие исследования, последствия для климата на планете будут практически необратимыми. Причём основной удар придётся на Европу.

В некоторых частях континента температура может упасть аж на 30 °C. В среднем, согласно модели, Лондон охладится на 10C, а Берген - на 15C.

РЕКЛАМА

Авторы доклада утверждают, что "никакие реалистичные меры адаптации не помогут справиться с такими быстрыми изменениями температуры".

Температура в Южном полушарии повысится, а влажные и засушливые сезоны в тропических лесах Амазонии поменяются местами.

Ван Вестен также говорит, что это может привести к уменьшению количества осадков и повышению уровня моря на один метр в прибрежных районах Европы.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Изменение климата убивает миллионы людей: почему многие смерти остаются незамеченными?

Морские археологи спешат: изменение климата мешает изучать останки экспедиции Франклина

Во Францию и Испанию пришла весна

исследования Атлантический океан повышение уровня мирового океана изменение климата климат Глобальное потепление и изменение климата