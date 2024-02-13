Это будет означать серьёзные последствия для климата на планете, причём основная их тяжесть ляжет на Европу.

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Учёные успешно смоделировали переломный момент в климатической системе, который погрузит большую часть Европы в "глубокую заморозку". И наступить он может быстрее, чем думали ранее.

Используя сложную климатическую модель, исследователи из Утрехтского университета в Нидерландах смоделировали коллапс в системе течений в Атлантическом океане, одно из которыхв настоящее время приносит тёплые воды на север и поддерживает умеренную температуру на европейском континенте

Резкое прекращение этого течения повлияет на погоду во всём мире, а Европа пострадает больше всего. Таяние ледяного щита может привести к его разрушению. Но какова вероятность, что это произойдёт и когда следует ждать этого переломного момента?

Как происходит циркуляция в Атлантическом океане?

Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (Atlantic Meridional Overturning Current, AMOC) - это важная система океанических течений. Она переносит теплую воду, углерод и питательные вещества на север через Атлантический океан, где вода охлаждается и опускается на глубину.

АМОС помогает распределять энергию по планете, перемещая тепло через океан, как по конвейеру, и регулируя наш климат.

Тёплая вода - более солёная из-за испарения - течёт на север по поверхности океана, поддерживая в Европе более мягкий климат, чем он был бы в противном случае. Когда вода остывает, она опускается, потому что высокая солёность увеличивает её плотность. Затем она течёт обратно в южное полушарие по дну океана.

Однако изучение прошлых эпизодов резкого похолодания в Европе за последние 100 000 лет позволяет предположить, что таяние ледяных щитов может ослабить АМОС из-за изменений солёности и температуры.

Пресная вода уменьшает солёность воды на поверхности океана, а значит - и её плотность. Гораздо меньше воды опускается на дно, что замедляет течение.

Мы на пути к катастрофическому переломному моменту?

Некоторые исследования показывают, что изменение климата может замедлять течение. Авторы одного из них, проведённого в 2023 году на основе данных о температуре поверхности моря, предполагают, что полный коллапс может произойти между 2025 и 2095 годами.

Существует неопределённость в отношении того, как, когда и может ли вообще произойти этот "переломный момент", и моделирование этого сценария - задача непростая. Большинство предыдущих компьютерных симуляций, демонстрировавших коллапс, предполагали резкие вбросы огромных объёмов пресной воды.

Нидерландская команда использовала суперкомпьютер для проведения самого сложного на сегодняшний день моделирования в поисках предупреждающих признаков наступления переломного момента. Учёные исходили из того, что вода прибывает медленно, и обнаружили, что даже в этом случае коллапс может наступить менее чем за 100 лет.

До сих пор, говорится в докладе, переломный момент AMOC был лишь "теоретической концепцией", и её авторы говорят, что скорость, с которой происходило опрокидывание этого жизненно важного течения в их моделировании, была "удивительной".

Айсберги возле города Кулусук в восточной Гренландии. Felipe Dana/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

Ведущий автор исследования Рене ван Вестен говорит, что пока у климатологам не достаёт данных, чтобы сказать что-то конкретное о будущем коллапсе AMOC. Для определения временных рамок необходимы дополнительные исследования, в том числе построение моделей, учитывающих растущий уровень углекислого газа и глобальное потепление.

"Мы можем только сказать, что движемся к переломному моменту и что коллапс AMOC возможен".

Мы можем только сказать, что движемся к переломному моменту и что коллапс AMOC возможен. Рене ван Вестен ведущий автор исследования

Однако некоторые изменения, наблюдаемые в модели перед коллапсом, соответствуют изменениям, которые фиксируют в Атлантическом океане в последние десятилетия.

"Когда AMOC теряет стабильность, то резкие переходы становятся более вероятными", - добавляет ван Вестен.

Как это отразится на Европе?

Если АМОС разрушится, то, как показали предыдущие исследования, последствия для климата на планете будут практически необратимыми. Причём основной удар придётся на Европу.

В некоторых частях континента температура может упасть аж на 30 °C. В среднем, согласно модели, Лондон охладится на 10C, а Берген - на 15C.

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Авторы доклада утверждают, что "никакие реалистичные меры адаптации не помогут справиться с такими быстрыми изменениями температуры".

Температура в Южном полушарии повысится, а влажные и засушливые сезоны в тропических лесах Амазонии поменяются местами.

Ван Вестен также говорит, что это может привести к уменьшению количества осадков и повышению уровня моря на один метр в прибрежных районах Европы.