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Climate Now

Арктика лишится многолетних резервов льда на фоне потепления

Арктика лишится многолетних резервов льда на фоне потепления
Авторское право  euronews
 Jeremy Wilks

Euronews предлагает вашему вниманию очередной выпуск программы "Климат сегодня", в которой речь идет о том, что реально происходит с нашей планетой. В этом эпизоде корреспондент Джереми Уилкс вплотную подобрался к Северному полюсу и его проблемам.

Слишком теплый февраль

Данные службы мониторинга климата Земли подтверждают: в глобальном масштабе минувший месяц стал пятым самым теплым февралем за историю наблюдений. Температура оказалась на 0,3°C выше среднего показателя 1991-2020 годов.

Euronews
Очень теплый февраль - 2023.Euronews

На карте температурных аномалий выделяются несколько тенденций: так, на севере Канады и в западной части США в феврале было намного холоднее, чем обычно. В Европе же в целом оказалось теплее с температурой, превышающей на 1,2°C средние февральские значения.

Euronews
Очень теплый февраль - 2023.Euronews

В красной зоне на карте, к северу от Норвегии и России, февраль также выдался теплее обычного на 6 градусов. Столь высокие температуры в Арктике зафиксированы в период года, когда обычно здесь аккумулируется максимальная толща морского льда. Но в этом сезоне многое пошло не так.

Эксперты подтвердили: показатель протяженности морского льда был вторым самым низким в феврале за историю наблюдений, а концентрация льда при этом также оказалась ниже средней в красных областях на карте - близ Западной Сибири и Шпицбергена.

Дефицит льда... даже для ученых

Каковы практические последствия таких изменений в Северном Ледовитом океане? Об этом рассказывают герои репортажа, ученые Норвежского полярного института в Тромсё, за полярным кругом. Их первое и главное замечание:  Арктика теплеет в три-четыре раза быстрее, чем остальной мир.

Матс Гранског, гляциолог с многолетним стажем, вспоминает: "Когда я впервые отправился сюда где-то 20 лет назад, здесь было много пакового льда - толстого, тяжелого. В последние годы кусок пакового льда порой трудно найти даже для экспериментов, работы. Ситуация сильно изменилась за несколько десятилетий".

Каждый год ученые отправляются на северо-восток Гренландии для поиска образцов, а затем возвращают их в Тромсё для изучения. В холодильной камере института при температуре минус 24 градуса лежат образцы, наглядно свидетельствующие о переменах в здоровье Арктики.

"Этот керн был взят в конце июля прошлого года, когда мы достигли Северного полюса, - рассказывает и показывает Матс Гранског. - Значит, прошлым летом толща морского льда там была около полутора метров ".  Ученый констатирует: это совсем немного. "20 лет назад там было около трех метров льда", - уточняет он.

Euronews
Очень теплый февраль - 2023.Euronews

Молодые льды вытеснили многолетние

Дмитрий Дивин, еще один сотрудник института, специализируется на определении возраста льда исходя из особенностей его структуры и толщины. Его выводы неутешительны: "Лед становится все тоньше и тоньше. Он не выдержит летнего таяния. Сегодня мы наблюдаем в Арктике в основном присутствие однолетнего льда. А многолетние формы, которые были распространены здесь 20 или 30 лет назад более или менее исчезли", - комментирует эксперт.

Потепление Арктики частично связано с так называемыми петлями обратной связи: свободная от покрова морская вода, к примеру,  темнее льда, она быстрее прогревается, что ускоряет дальнейшее таяние. "Морской лед зависит от состояния атмосферы и океана. Это довольно сложная для понимания система. Один из главных вопросов сегодня - как будет выглядеть Арктика в будущем. На него трудно ответить, так как мы не до конца понимаем, как все это функционирует", - подводит итоги Гранског.