Арктика лишится многолетних резервов льда на фоне потепления

Euronews предлагает вашему вниманию очередной выпуск программы "Климат сегодня", в которой речь идет о том, что реально происходит с нашей планетой. В этом эпизоде корреспондент Джереми Уилкс вплотную подобрался к Северному полюсу и его проблемам.

Слишком теплый февраль

Данные службы мониторинга климата Земли подтверждают: в глобальном масштабе минувший месяц стал пятым самым теплым февралем за историю наблюдений. Температура оказалась на 0,3°C выше среднего показателя 1991-2020 годов.

Очень теплый февраль - 2023. Euronews

На карте температурных аномалий выделяются несколько тенденций: так, на севере Канады и в западной части США в феврале было намного холоднее, чем обычно. В Европе же в целом оказалось теплее с температурой, превышающей на 1,2°C средние февральские значения.

Очень теплый февраль - 2023. Euronews

В красной зоне на карте, к северу от Норвегии и России, февраль также выдался теплее обычного на 6 градусов. Столь высокие температуры в Арктике зафиксированы в период года, когда обычно здесь аккумулируется максимальная толща морского льда. Но в этом сезоне многое пошло не так.

Эксперты подтвердили: показатель протяженности морского льда был вторым самым низким в феврале за историю наблюдений, а концентрация льда при этом также оказалась ниже средней в красных областях на карте - близ Западной Сибири и Шпицбергена.

Дефицит льда... даже для ученых

Каковы практические последствия таких изменений в Северном Ледовитом океане? Об этом рассказывают герои репортажа, ученые Норвежского полярного института в Тромсё, за полярным кругом. Их первое и главное замечание: Арктика теплеет в три-четыре раза быстрее, чем остальной мир.

Матс Гранског, гляциолог с многолетним стажем, вспоминает: "Когда я впервые отправился сюда где-то 20 лет назад, здесь было много пакового льда - толстого, тяжелого. В последние годы кусок пакового льда порой трудно найти даже для экспериментов, работы. Ситуация сильно изменилась за несколько десятилетий".

Каждый год ученые отправляются на северо-восток Гренландии для поиска образцов, а затем возвращают их в Тромсё для изучения. В холодильной камере института при температуре минус 24 градуса лежат образцы, наглядно свидетельствующие о переменах в здоровье Арктики.

"Этот керн был взят в конце июля прошлого года, когда мы достигли Северного полюса, - рассказывает и показывает Матс Гранског. - Значит, прошлым летом толща морского льда там была около полутора метров ". Ученый констатирует: это совсем немного. "20 лет назад там было около трех метров льда", - уточняет он.

Очень теплый февраль - 2023. Euronews

Молодые льды вытеснили многолетние

Дмитрий Дивин, еще один сотрудник института, специализируется на определении возраста льда исходя из особенностей его структуры и толщины. Его выводы неутешительны: "Лед становится все тоньше и тоньше. Он не выдержит летнего таяния. Сегодня мы наблюдаем в Арктике в основном присутствие однолетнего льда. А многолетние формы, которые были распространены здесь 20 или 30 лет назад более или менее исчезли", - комментирует эксперт.

Потепление Арктики частично связано с так называемыми петлями обратной связи: свободная от покрова морская вода, к примеру, темнее льда, она быстрее прогревается, что ускоряет дальнейшее таяние. "Морской лед зависит от состояния атмосферы и океана. Это довольно сложная для понимания система. Один из главных вопросов сегодня - как будет выглядеть Арктика в будущем. На него трудно ответить, так как мы не до конца понимаем, как все это функционирует", - подводит итоги Гранског.