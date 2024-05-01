Папа римский призвал молиться о мире

By Euronews

"Наибольший доход приносят инвестиции в оружейные заводы, но наживаться на смерти – ужасно", — сказал понтифик.

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В первый день мая папа римский Франциск, завершая общую аудиенцию в Ватикане, обратился к паломникам с молитвой о мире.

"Война – это всегда поражение, всегда. Подумаем об истерзанной, многострадальной Украине, о народах Палестины и Израиля, которые находятся в состоянии войны. Подумаем о рохинжа, о Мьянме и помолимся об истинном мире для этих народов и для всей земли. К сожалению, сегодня наибольший доход приносят инвестиции в оружейные заводы, но наживаться на смерти – ужасно! Вознесём наши молитвы о мире, да наступит мир!", — сказал понтифик.

В своей проповеди он также призвал молиться о пострадавших в результате масштабных наводнений в Кении, где с марта жертвами стали около 170 человек и 185 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.