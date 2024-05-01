By Euronews и EBU, AP

Европа отметила Первомай. Во Франции, по данным МВД, на улицы вышли более 120 000 человек, по данным ведущего профсоюза - более 200 000. Десятки человек были задержаны. В Турции манифестанты попытались прорваться на площадь Таксим, но были остановлены полицией.

РЕКЛАМА

Европа отметила Первомай. Во Франции, по данным МВД, на улицы вышли более 120 000 человек, по данным ведущего профсоюза Всеобщей конфедерации труда - более 200 000.

В Париже первомайское шествие собрало 18 000 человек, по данным префектуры полиции, профсоюзы заявили о 50 000 участников. В столице были задержаны 45 человек, 12 полицейских и жандармов получили ранения и были доставлены в больницу в срочном порядке.

Большинство митингов в стране прошли утром: в Ницце, Марселе, Страсбурге, Клермон-Ферране или Лионе, где были задержаны 22 человека.

Плакат с призывом отстранить Израиль от участия в Олимпийских играх: пропалестинские активисты присоединились к шествиям 1 мая 2024 года в Париже. Thomas Padilla/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

В Сент-Этьене Рафаэля Глюксманна, кандидата от Социалистической партии - Place Publique на европейских выборах, выгнали из колонны демонстрантов, сообщили в France Blue. Студенты, многие с палестинскими флагами, кричали ему: "Проваливай!", пока его не эвакуировали силы правопорядка. "Эти нападения - результат месяцев ненависти и клеветы, умело организованных "Непокорённой Францией" и другими", - отреагировал депутат Европарламента.

1 мая - это возможность напомнить, что не все права, которыми мы пользуемся сегодня, упали с неба. Они были вырваны годами социальной борьбы профсоюзов Софи Бине. лидер Всеобщей конфедерации труда

Лозунги этого Первомая, организованного совместно ведущими профсоюзами Франции, стали: "Против жёсткой экономии", за занятость и заработную плату.

В столице Греции несколько тысяч работников транспорта присоединились к первомайским маршам. В этот день забастовки транспортников нарушили работу по всей стране. Крупнейший профсоюз работников транспорта требует вернуться к коллективным переговорам после того, как во время финансового кризиса 2010-18 годов были нарушены базовые трудовые права. В Афинах, около здания парламента, пропалестинские активисты развернули огромный палестинский флаг.

Гигантский палестинский флаг у здания парламента Греции: пропалестинские манифестанты присоединились к первомайскому митингу в Афинах, 1 мая 2024 г. Petros Giannakouris/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Полиция Стамбула применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона людей, пытавшихся прорваться через баррикады и добраться до главной площади Таксим вопреки запрету. По меньшей мере 210 человек были задержаны, заявил турецкий министр внутренних дел Али Ерликая.

Правительство президента Эрдогана давно объявило площадь Таксим закрытой для демонстраций по соображениям безопасности. В 1977 году неизвестные вооруженные люди открыли огонь во время празднования Первомая, вызвав давку. Тогда погибли 34 человека. В среду небольшая группа представителей профсоюзов возложила венок к памятнику жертвам тех событий.