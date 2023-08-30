Половина европейских горнолыжных курортов столкнется с "очень высоким риском" нехватки снега при повышении средней глобальной температуры на планете на два градуса, говорится в новом исследовании.

Изменение климата может нанести урон европейскому горнолыжному спорту: более половины курортов Европы в зоне "высокого риска" - они могут остаться почти без снега к 2100 году.

РЕКЛАМА

Заснеженные горы Европы - визитная карточка континента и его туристической индустрии.

Однако на 53% европейских курортов может оказаться недостаточно снежного покрова при повышении средней глобальной температуры на 2°С, отмечается в исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change.

Согласно имеющимся оценкам, глобальное потепление может достичь 2,7°С.

При потеплении на 4°С 98% курортов окажутся в зоне "высокого риска", предупреждают исследователи.

Группа экспертов полагает, что производство снега позволит лишь частично компенсировать повышение температуры, а использование специальной техники приведет к росту выбросов парниковых газов, которые только нагревают планету.

Как изменение климата повлияет на горнолыжный сезон?

Все более частые оттепели в последние годы стали причиной того, что многие европейские горнолыжные курорты оказались почти без снега.

Наряду с таянием ледников, нехватка снега стала наглядной иллюстрацией последствий изменения климата. И их ощущают все - как представители сферы туризма, так и профессиональные спортсмены.

Новое исследование показывает, что ситуация может измениться в худшую сторону.

Учитывая, что рост глобальной температуры уже приблизился к 1,5 градусам, а дальнейшее ее повышение, похоже, неизбежно, исследователи проанализировали последствия для более чем 2 200 горнолыжных курортов в 28 европейских странах.

В ходе исследования оценивались изменения снежного покрова в зависимости от диапазона повышения температуры: 53% горнолыжных курортов Европы столкнутся с "очень высоким риском недостатка снега" при повышении температуры на два градуса Цельсия. Почти все - 98% - останутся без снега при превышении 4-градусной отметки.

Европа не единственный континент, который может остаться без снега. В горах Новой Зеландии его тоже уже мало. AP Photo

Даже с учетом использования искусственного снега более четверти курортов все равно столкнутся с этой проблемой при повышении температуры на 2 градуса и более 70% - при повышении температуры на 4 градуса, считают эксперты.

РЕКЛАМА

По словам исследователей, им удалось продвинуться в своих прогнозах по отдельным странам дальше предшественников и впервые дать полное представление о вероятной нехватке снега на трассах в Европе, где расположена половина всех горнолыжных курортов мира.

"В данном исследовании также представлен анализ потребностей в воде и электроэнергии, а также подсчитано количество выбрасываемых парниковых газов при производстве снега", - отметил соавтор исследования Самуэль Морин, научный сотрудник компании Meteo France.

Как горнолыжные курорты планируют решать проблему?

Руководителям бизнеса и правительствам придется реагировать, сочетая меры по недопущению повышения температуры с мерами по адаптации. Деятельность человека должна измениться в соответствии с новой реальностью в таких местах, как испанские Пиренеи, норвежские горы Трюсильфьеллет, швейцарские Альпы или турецкий курорт Эрджиес.

В первую очередь, это касается производства снега и снижения выбросов.

"Если мы хотим ограничить масштабы последствий (изменения климата) в секторе туризма, мы должны заботиться об уменьшении углеродного следа этой деятельности, и, следовательно, делать все возможное для сокращения выбросов парниковых газов в секторе", - сказал Морин.

РЕКЛАМА

Рут Моттрам, климатолог из Датского метеорологического института, положительно оценила использование снегообразования при помощи возобновляемых источников. При этом она отмечает, что одной из основных причин выбросов является транспорт, доставляющий людей на горнолыжные трассы, и более экологичное снегообразование никак на это не повлияет.

"В целом, похоже, что европейцы смогут и дальше кататься на лыжах, но их активность будет смещаться дальше на север и выше в горы, даже при условии дополнительных инвестиций в снегогенерацию", - пишет Моттрам.

Курортам также необходимо местное моделирование

Многие операторы горнолыжных курортов - как в Европе, так и за ее пределами - уже проинформированы о таких прогнозах. Им придется приложить больше усилий.

Анита Верпе Диррдал, научный сотрудник Норвежского метеорологического института, отметила, что прогноз исследования о снижении так называемого "индекса надежности снега" в Норвегии соответствует национальным оценкам. Она высоко оценила результаты исследования, касающиеся моделирования снежного покрова и энергозатрат. При этом она отмечает и недостатки.

"Моделирование снежного покрова специально для отдельных регионов может оказаться немаловажным, так как местные особенности играют значительную роль", - считает она.

РЕКЛАМА

Любителям горных лыж и профессионалам для того, чтобы добраться до лучших трасс в будущем, вероятно, потребуется отправляться все дальше на север и подниматься все выше в горы.

Горнолыжные курорты, верно оценивающие изменение условий в своем регионе и адаптирующиеся к ним при необходимости, в ближайшие годы могут привлечь больше лыжников.