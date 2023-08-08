Власти и жители переполненной туристами столицы Аляски задаются вопросом: что будет, когда растает её величественный ледник.

Тысячи туристов ежедневно стекаются на набережную столицы Аляски, сходя с борта круизных лайнеров, возвышающихся над центром города. Продавцы предлагают экскурсии по берегу. Автобусы, выстроенные рядами, готовы загрузить приезжих. Многие из них направляются к природной жемчужине региона - леднику Менденхолл.

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Над гигантскими массами льда серого, белого и голубого цвета летают экскурсионные вертолёты. Сюда приезжают на байдарках, каноэ, доходят пешком. Посмотреть на ледник и другие чудеса Джуно хотят так много людей, что власти столицы даже ввели спецмеры. Прогнозируя рекордное количество гостей, город заключил соглашение с круизными компаниями об ограничении рейсов на Аляску. Некоторые жители и вовсе уезжают на лето в более спокойные места.

Но изменение климата приводит к таянию ледника Менденхолл. Он уменьшается так быстро, что к 2050 г. его скорее всего уже не будет видно со смотровых площадок.

"Мы должны думать о наших ледниках и возможности наблюдать за ними по мере их отступления", - говорит Александра Пирс, менеджер по туризму. По её словам, необходимо также сосредоточить внимание на снижении воздействия на окружающую среду. "Люди приезжают на Аляску, чтобы увидеть, по их мнению, нетронутую природу, и мы обязаны сохранить её для жителей и гостей города".

Воды от Менденхолла стекают со скалистого рельефа гор в озеро, усеянное блуждающими айсбергами. Занимаемая им площадь, по оценкам исследователей Юго-Восточного университета Аляски, за период с 2007 по 2021 годы сократилась примерно на восемь футбольных полей. На память о растаявших льдах остались тропы, огибающие места, где когда-то находился ледник. Теперь они заросли травой, кустарниками и мхом.

По словам Эрана Худа, профессора экологии Юго-Восточного университета Аляски, хотя от ледника откололись огромные куски, основная потеря льда произошла в результате постепенного истончения, вызванного повышением температур. Учёные пытаются понять, как эти изменения могут отразиться на местной экосистеме, в том числе - на среде обитания лосося.

Люди толпятся на набережной, вдоль которой причаливают круизные лайнеры в центре города Джуно, штат Аляска. 12 июня 2023 года. Becky Bohrer/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Неопределённость для туризма

Большинство людей любуются ледником с троп, проложенных у одноимённого озера, или из визит-центра. Пещеры режущего своей яркостью глаз голубого цвета, привлекавшие несколько лет назад толпы туристов, обрушились. Там, где когда-то можно было сойти со скал на лёд, образовались лужи воды.

Манодж Пиллай, работник круизного судна из Индии, в свой выходной день делал снимки с популярной смотровой площадки.

"Ледник так красив сейчас, но каким он будет через 10 или 20 лет? Я просто пытаюсь представить себе это!", - восклицает он.

Представители Национального леса Тонгасс, к которому относится зона отдыха на леднике Менденхолл, готовятся к увеличению числа посетителей в ближайшие 30 лет и к тому времени, когда ледник исчезнет из поля зрения.

Агентство предлагает проложить новые тропы, оборудовать стоянки, построить дополнительный центр для посетителей и домики для общественного пользования в кемпинге на берегу озера. Совсем ледник не исчезнет, как полагают учёные, по крайней мере, до конца этого столетия.

Мы обсуждали вопрос: "Стоит ли вкладывать средства в эти объекты, если ледник действительно пропадёт из виду? - цитирует Тристан Флухарти, лесничий района Джуно, - Будет ли здесь такое же количество посетителей?"

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Грохочущий водопад (тоже популярное место для любителей делать селфи), лососевые бега, чёрные медведи и маршруты для прогулок наверняка не перестанут привлекать туристов, когда ледник не будет виден, но "всё же это самая главная достопримечательность", уверяет наш собеседник.

Ожидается, что в этом году её посетят около 700 000 человек, а к 2050 г. - почти 1 млн.

Тут стоит обратиться к примерам. В 1990-х годах ежегодный поток посетителей в визит-центр Бегича и Боггса, расположенный к юго-востоку от Анкориджа, достигал 400 тыс. человек. Ледник Портедж служил притягательной силой. Но сейчас в ясные дни из центра видна лишь малая часть ледника. В прошлом году только 30 тысяч посетителей побывали в этом центре, сетует представитель Национального леса Чугач, в ведении которого он находится. По словам Брэндона Рэйла, официальные лица подумывают и вовсе закрыть центр.

Круизные лайнеры у берега Джуно, в водах пролива Гастино на Аляске, 7 июня 2023 года Becky Bohrer/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

"Куда нам двигаться с Центром Бегича и Боггса?" - задаётся вопросом Рэйл, -Как нам сохранить его актуальность в будущем, когда первопричина, по которой он был создан, уже неактуальна?"

У Менденхолла рейнджеры рассказывают посетителям об изменении климата. По словам Лауры Буххайт, заместителя федерального районного лесничего Джуно, их цель - "вызвать удивление людей и благоговение перед природой, а также вселить надежду и побудить к действию".

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В этом году в столице ожидают прибытие около 1,6 миллиона пассажиров круизных лайнеров в течение сезона, который продлится с апреля по октябрь.

Джуно - одна из остановок в недельных круизах по Аляске, которые обычно начинаются в Сиэтле или Ванкувере. Туристы могут сойти с причала и за считанные минуты подняться на популярном трамвае на склон горы, увидеть белоголовых орлов, сидящих на фонарных столбах, оживлённое художественное сообщество коренных жителей Аляски.

В разгар сезона с кораблей на берег сходит около 20 000 человек ежедневно, это две трети населения города.

Juneau Tours and Whale Watch - одна из примерно двух десятков компаний, которые осуществляют перевозку или экскурсию на ледник. Её руководитель Серен Хатчинсон говорит, что спрос был настолько высок, что компания исчерпала свой лимит уже в середине сезона. Трансфер до ледника пришлось на время приостановить.

То же самое произошло с некоторыми автобусными операторами. Представители ряда туристических агентств предлагают посетителям посмотреть другие достопримечательности или добраться до ледника другими способами.

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По словам Хатчинсон, ограничение числа туристов может пойти на пользу туркомпаниям, поскольку это улучшит впечатления от посещения ледника, и уже не нужно будет "впихивать туристов на ледник". Наша собеседница вовсе не беспокоится о том, что Джуно потеряет свой блеск, когда ледник отступит.

"Аляска делает всю работу за нас, верно? - сказала она, - Всё, что нам нужно сделать, - это просто уйти с дороги и дать людям возможность осмотреться, почувствовать запахи и подышать".

Когда туризма слишком много?

Менеджер по туризму Пирс, говорит, что начинают возникать дискуссии о том, как должна выглядеть природоустойчивая индустрия туризма на юго-востоке Аляски.

В Ситке, где находится дремлющий вулкан, количество пассажиров круизных лайнеров в один день в начале лета превысило численность населения города, составляющую 8 400 человек, что привело к перегрузке предприятий, снижению скорости Интернета и заставило чиновников задаться вопросом: а не слишком ли много туристов для этих мест?

Джуно планирует провести опрос, который может помочь определении стратегии на будущее, например, в вопросе выстраивания новых туристических маршрутов.

Керри Киркпатрик, прожившая в Джуно около 30 лет, вспоминает, что Менденхолл "простирался далеко над водой, был высоко-высоко над головами". Она называет его национальным достоянием и не без иронии отмечает, что вертолёты и круизные лайнеры, выбрасывающие углекислый газ, гоняются за тающим ледником.

По её словам, когда ледник Менденхолл отступит, растениям и животным потребуется время для адаптации.

Так же как и людям.

"На планете слишком много людей, желающих делать одно и то же, - анализирует Киркпатрик, - не хочется быть человеком, который закрывает дверь и говорит: "Я зашёл последним, вы не можете войти". Но мы должны иметь возможность сказать: "Нет, больше не надо".