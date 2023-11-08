Обильный снегопад в Швейцарских Альпах дарит надежду

Горнолыжные курорты в Швейцарии готовятся к раннему открытию в этом году, снегопады в ближайшее время продолжатся.

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В швейцарских кантонах Вале, Во и Фрибур прошел необычайно ранний и обильный снегопад. На высоте 2400 метров высота снежного покрова составила 60 сантиметров. Горнолыжные курорты готовятся к раннему открытию. В прошлом году во Франции и Швейцарии любители горных лыж столкнулись с ограничениями из-за нехватки снега.

"Это здорово, тем более что в последние годы снега стало меньше,так что очень приятно, что у нас снова хорошие условия", — говорит водитель снегоукладчочной машины Кевин Фаттон.

"Это позволит нам раньше начать сезон, это стимулирует здоровую конкуренцию среди любителей зимних видов спорта и позволит улучшить продажи годовых абонементов", — говорит Франсуа Фурнье, директор компании NV Remontées Mécaniques.

"Нам было нужен снег, т.к. летом мы потеряли три метра ледяного покрова, если выпадает сразу много снега, но еще достаточно тепло, то снег покрывается льдом, и нам нужно время, чтобы подготовить зоны для катания", — говорит директор Glacier 3000 Бернар Чаннен.

Метеорологи прогнозируют продолжение снегопадов.

За последние два года площадь ледников в Швейцарии сократилась на 10% из-за изменения климата.