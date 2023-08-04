Все более жаркая планета и растущие расходы ставят под угрозу будущее зимних Олимпийских игр - принимающие города испытывают нехватку инвестиций и снега

31 июля истек срок подачи заявок на строительство новой дорогостоящей санно-бобслейной трассы для зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии.

На призыв не откликнулась ни одна строительная компания.

Об этом сообщила озадаченная итальянская компания SIMICO, отвечающая за все олимпийские сооружения, заявив, что теперь она будет вынуждена искать на рынке компании, способные взяться за эту работу.

"Нет ничего удивительного в том, что никто не хочет строить новую санно-бобслейную трассу", - сказала Мадлен Орр, спортивный эколог из Института спортивного бизнеса при Лондонском университете Лафборо, отметив противоречивость проекта, в соответствии с которым Милан и Кортина д'Ампеццо были удостоены чести - и бремени - принимать зимние Олимпийские игры 2026 года.

"Я знаю, что организаторы Олимпийских игр были обеспокоены тем, как изменение климата повлияет на это мероприятие", - добавила она.

За последние два года усилия, предпринятые городами по подготовке к проведению Игр, также подверглись критике со стороны итальянской прессы как слишком дорогостоящие и экологически неустойчивые. Многие отмечали, что сооружения, построенные специально к этому событию, не найдут применения после его окончания.

По словам президента области Венеция Луки Дзайи, стоимость новой бобслейной трассы, которую придется строить с нуля после сноса старой, составит от 93 до 120 млн. евро. Строить придется быстро, поскольку трасса, которая также может использоваться для скелетона и санного спорта, должна быть готова к декабрю 2024 года для проведения первых тестовых соревнований перед Олимпиадой.

Стройплощадка Олимпийской деревни в Милане AP Photo/Luca Bruno

Меняющийся облик зимних Олимпийских игр

Как зимние, так и летние Олимпийские игры сталкиваются с одними и теми же проблемами, когда речь идет об изменении климата, - сказала Орр в интервью Euronews, - "когда странные погодные условия становятся новой нормой".

"Раньше можно было ожидать, что зима будет холодной, а лето - жарким, - добавила Орр. - Сейчас мы наблюдаем теплую зиму и еще более жаркое лето, и это доходит до того, что во многих случаях соревноваться в таких условиях становится небезопасно".

В случае зимних видов спорта последствия изменения климата еще более значительны. "Становится очень трудно содержать трассу или бобслей, - объясняет Орр. - Большинство трасс, за исключением одной в Санкт-Морице, являются искусственными и используют искусственный лед и снег, поэтому они поддерживаются энергетическими системами. Но даже при наличии всех технологий, если день будет очень жарким, это будет очень непросто".

Как рассказал Euronews Уокер Росс, преподаватель кафедры спортивного менеджмента и цифрового маркетинга Эдинбургского университета, в большинстве мест проведения зимних Олимпийских игр использовался искусственный снег - весьма распространенная добавка, применяемая на большинстве горнолыжных курортов по всему миру.

"На каждом горнолыжном курорте, куда вы приезжаете, есть дополнительный искусственный снег, поскольку они стараются оставаться открытыми до тех пор, пока это выгодно, это очень распространенная практика, - сказал он. - Но в Пекине, где проходили последние зимние Олимпийские игры, каждая снежинка была искусственной. И я надеюсь, что в будущем это не станет тенденцией".

Швейцарская горнолыжница Венди Хольденер на Олимпийских играх в Пекине AP Photo/Robert F. Bukaty

Но на самом деле это может стать возможным решением, тем более что в ближайшем будущем число городов, способных принимать зимние Олимпийские игры, значительно сократится.

Дэниел Скотт, профессор географии из Университета Ватерлоо (Канада), возглавил исследование, проведенное в 2022 г., которое показало, что если мы не сократим значительно выбросы, то к концу столетия только в одном из более 20 городов, ранее принимавших зимние Олимпийские игры, температура будет идеальной для их проведения.

"Если взять прогнозы Межправительственной группы экспертов по изменению климата о повышении среднемировой температуры, то окажется, что до половины городов, принимавших зимние Олимпийские игры в прошлом, больше не смогут принимать их в будущем", - сказал Уокер Росс.

По словам Росса, в этих городах не будет температур, необходимых для проведения подобных спортивных мероприятий, хотя это не помешает им проводить такие соревнования, если они будут опираться на искусственный снег.

Немецкая четверка празднует серебро на Олимпиаде в Пекине Dmitri Lovetsky/AP

Утраченное наследие Игр

Страны всегда принимали у себя Олимпийские игры - зимние или летние - из-за очевидных преимуществ, которые они традиционно приносят, включая рост туризма, всеобщее увлечение спортом и возможность создания ключевой инфраструктуры, которая будет использоваться в течение десятилетий.

В будущем этого может уже не произойти, чего опасаются критики в Милане и Кортине д'Ампеццо.

"Все, что мы строим сейчас или уже построили, может оказаться непригодным для использования в будущем, - сказал Росс. - Если вы приложите все усилия, чтобы построить гигантский зимний спортивный комплекс, то в будущем он может оказаться непригодным с точки зрения климатических условий. Если в будущем наша планета потеплеет на 1,5 или 3 градуса, то эта инфраструктура, это наследие, эта добрая воля будут потеряны в долгосрочной перспективе, поскольку мы, возможно, не сможем наслаждаться этим видом спорта".

По словам Росса, в таких местах, как Рио-де-Жанейро, спортивные объекты были построены в низменных районах, где время от времени ожидаются наводнения, причем в будущем эти явления будут происходить все чаще: "Что бы мы ни думали, строя Олимпийские игры сейчас, считая, что через 50 лет мы сможем вспомнить эти прекрасные времена, которые мы провели в нашем городе, и сможем по-прежнему делать то, то и это - это может оказаться невозможным, если сценарий не изменится".

Француз Клеман Ноэль на соревнованиях по слалому на Олимпиаде в Пекине Robert F. Bukaty/AP

"Деньги решают проблему"

Рост затрат и разрушительное воздействие климатического кризиса - это проблемы, которые, как оказалось, могут привести к гибели спортивных мегасобытий.

Австралийский штат Виктория недавно отказался принимать Игры Содружества в 2026 году, заявив, что затраты на их проведение слишком высоки, что ставит будущее соревнований в тупик. В дополнение к этому канадская провинция Альберта отменила свою заявку на проведение Игр Содружества в 2030-м, сославшись на растущие расходы.

По словам министра туризма и спорта Джозефа Шоу, сметная стоимость проведения игр, составляющая 2,7 млрд. канадских долларов (более 1,8 млрд. евро), является "слишком большой нагрузкой для провинции". В результате этого решения Игры Содружества останутся без хозяина на 2030 год.

Саудовская Аравия, одна из богатейших стран мира, которую критикуют за нарушение прав человека, обеспечила себе проведение крупнейших спортивных мероприятий планеты в ближайшие годы, поскольку является одной из немногих, желающих их принять.

В 2029 году в стране пройдут зимние Азиатские игры - несмотря на то, что снег в Саудовской Аравии редкость.

"Число населенных пунктов, способных принимать такие мероприятия и имеющих климат для их проведения, сокращается довольно быстро, - говорит Росс. - По мере того, как климат в этих населенных пунктах перестанет подходить для проведения таких мероприятий, вы можете начать обращаться к любому, кто готов дать вам деньги на это".

Орр считает, что в случае с зимними Играми "придется сделать небольшой шаг назад от действительно крупного события, большого зрелища, поскольку во многих местах, где климат позволяет это сделать, не всегда есть достаточная туристическая инфраструктура для проведения мероприятий такого уровня".

"Если мы немного изменим свое представление о том, как выглядят Олимпийские игры, и сделаем их чуть менее масштабными, то внезапно появится возможность проводить их в гораздо меньших туристических городах", - говорит Орр.

Но с сокращением или урезанием этих мероприятий может не согласиться МОК, добавляет Росс, как из-за прибыли, так и для расширения доступа к спорту, что является миссией организации: "Я обеспокоена тем, какое будущее ждет Олимпийские игры, если они превратятся в вопрос поиска того, у кого есть деньги, вместо того чтобы задаться вопросом о том, как радикально переосмыслить то, как выглядят эти соревнования и где они проводятся".

Матей Шванцер из Австрии в финальных соревнованиях по слоупстайлу на ОИ-2022 Gregory Bull/AP

Какое будущее ждет зимние Олимпийские игры?

Пока не назван ни один город, который будет принимать зимние Олимпийские игры в 2030 году, хотя МОК заявил, что на них претендуют Солт-Лейк-Сити, Барселона и Саппоро.

Однако в будущем вариантов может оказаться не так много. МОК уже рассматривает возможность ротации зимних Олимпийских игр между утвержденным пулом климатически надежных мест проведения, поскольку города должны будут соответствовать новым температурным критериям по мере дальнейшего усугубления последствий климатического кризиса.

В настоящее время МОК изучает предложение, согласно которому к моменту проведения Игр в принимающих городах средняя минимальная температура на снежных объектах должна быть ниже 0 градусов в течение 10 лет.

Не исключена и возможность проведения Игр 2030 и 2034 годов в одном и том же городе, однако конкретных решений пока не принято.