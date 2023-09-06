"Наша атмосфера по определению хаотична": как метеорологи регистрирует температурные рекорды?

Можно ли доверять информации о "самом жарком лете в истории"? Почему на проверку данных иногда уходят годы? Что на самом деле означает прогноз погоды? Euronews задал вопросы метеорологу Тэмсин Грин.

"Экстремальное лето", "аномальная жара", "беспрецедентные температуры" – СМИ всё чаще рапортуют о погодных рекордах. Но как эти рекорды подтверждаются? Как можно судить о том, что, к примеру, июльская волна тепла в Европе была поистине исторической?

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Чтобы выяснить это, мы поговорили с метеорологом Тэмсин Грин.

Как проверить температурный рекорд?

Во всём мире погода регистрируется различными способами, при этом отслеживается не только температура, но и давление, влажность, скорость ветра и количество осадков.

Данные собираются с помощью метеостанций, метеорологических шаров, в ход идут буи в океане и спутники.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) устанавливает строгие стандарты для всех этих объектов, чтобы обеспечить одинаковое измерение данных по всей планете.

"Датчики температуры должны находиться на высоте двух метров над землей, на ровной поверхности, без деревьев и построек по близости. Их помещают в метобудку с жалюзийными стенками – вентилируемое укрытие белого цвета. В белый цвет будки красят, чтобы не попадали прямые солнечные лучи, чтобы отражать свет", – поясняет Тэмсин Грин, метеоролог компании Weather and Radar.

Метеорологическая станция. Canva

Более удивительным может показаться то, сколько времени требуется для подтверждения рекордного погодного явления.

Самая высокая температура за всю историю наблюдений в Италии была зафиксирована в августе 2021 года, но официально рекорд был подтверждён только 17 июля 2023 года. Почему так?

В каждой стране существует своя национальная метеорологическая служба, которая отвечает за работу метеостанций. У ВМО имеется около 11 000 метеостанций по всему миру.

Когда сотрудники той или иной службы считает, что у них может быть рекорд, исходные данные передаются в ВМО.

"Эксперты ВМО изучают данные и оценивают всевозможные аспекты, включая тип используемых приборов, окружающую среду, процедуры калибровки и возможные ошибки, – говорит Тэмсин. – Они также изучают данные близлежащих метеостанций для сравнения, поскольку если одна метеостанция регистрирует температуру 45°C, а другая, расположенная в пяти километрах от нее,– 25°C, то явно что-то не так".

4 и 5 июля 2023 года – самые жаркие дни в истории?

Заявленные самые жаркие дни на планете побили несколько иной рекорд и поэтому проверяются иначе, чем рекорд одной страны.

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"Это были данные Национального центра прогнозирования состояния окружающей среды США, и по ним стало понятно, что 4 и 5 июля – самые жаркие в истории, а всё потому, что эксперты взяли среднее глобальное значение по всем официальным метеостанциям и обнаружили, что побиты все рекорды", – говорит Тэмсин.

"То есть речь идёт не о конкретной метеостанции, не о том, что на одной метеостанции во Флориде температура достигла 40°C. Это глобальная картина",– уточняет она.

Как понять прогноз погоды?

По словам метеоролога, если в прогнозе указана температура воздуха, то она измерялась на высоте 2 метра. Температура у поверхности земли часто бывает значительно выше.

Иногда мы видим "ощущаемую температуру": как говорит Тэмсин, это не научный термин, а лишь попытка помочь нам определиться с выбором одежды, приблизить нас к истинным погодным условиям.

"Ощущаемая температура учитывает скорость ветра, индекс жары и так далее, – отмечает эксперт. – Если зимой синоптики говорят, что на улице 10°C, но с севера дует сильный ветер, то ощущаемая температура будет казаться намного ниже, чем на самом деле".

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За последние несколько лет также было много спекуляций по поводу того, что на самом деле означает информация о вероятности дождя.

Вопреки тому, что говорится на вводящем в заблуждение видео, которое распространяется в соцсети TikTok, Тэмсин подтверждает, что указываемый процент – это вероятность выпадения осадков на определённой территории, а не площадь территории, на которой выпадут осадки.

"В случае с ливнями сложнее точно определить их время и местоположение, – говорит метеоролог. – Если к вам движется фронтальная полоса дождя, вы можете более точно определить время её появления, поскольку это более динамичное явление. Ливни же возникают, формируются и рассеиваются в течение очень коротких периодов времени, чаще всего в очень локализованных областях".

Самый главный совет Тэмсин при изучении прогноза погоды – не позволять одному лишь приложению на смартфоне определять, каким будет ваш день.

"Погода в телефоне не отображает полной картины. Очень легко увидеть значок дождя и подумать, что весь день нужно будет ходить под зонтом. Это не обязательно так. Может быть, утром в течение нескольких часов будет идти дождь, затем он стихнет и до позднего вечера будет светить солнце, будет стоять тёплая погода", – предупреждает она.