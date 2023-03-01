"Неприемлемое нарушение прав человека": Грета Тунберг против ветряных электростанций Норвегии

Грета Тунберг протестует против ветряных электростанций на землях коренных народов Норвегии.
Вместе с десятками других активистов шведская защитница окружающей среды в понедельник 27 февраля заблокировала вход в министерство нефти и энергетики в Осло.
Тунберг, страстная сторонница прекращения зависимости мира от углеродных источников энергии, говорит, что переход к "зеленой" энергетике не может происходить за счет прав коренных народов.
"Права коренных народов, права человека должны идти рука об руку с защитой климата и климатическими действиями. Это не может происходить за счет отдельных людей. Иначе это не климатическая справедливость", - заявила Тунберг в интервью информационному агентству Reuters.
Ветряные электростанции в Норвегии вне закона?
Две ветряные электростанции, о которых идет речь, построены на землях, традиционно используемых саамскими оленеводами. Их 151 турбина может обеспечить энергией около 100 000 норвежских домов.
Однако в 2021 году Верховный суд страны постановил, что эти проекты нарушают права саами в соответствии с международными конвенциями, но несмотря на судебное постановление, турбины продолжают работать.
"Они уже прождали более 500 дней. Я думаю, что этого времени более чем достаточно", - говорит Тунберг.
Активисты из организации "Природа и молодежь" и молодежной саамской ассоциации в знак протеста заблокировали вход в Министерство нефти и энергетики.
Как ветряные электростанции нарушают жизнь саамов?
Норвежские оленеводы говорят, что вид и звук гигантских ветроэнергетических установок пугает их животных и нарушает вековые традиции. Заниматься оленеводством в таких условиях невозможно, заявляют они.
"Мы здесь, чтобы потребовать снести турбины и добиться соблюдения наших законных прав", - сказала в беседе с журналистами саамская певица, актриса и активистка Элла Мари Хетта Исаксен.
Она и десяток других саамских демонстрантов находились в приемной министерства с четверга. Полиция силой вывела их оттуда в понедельник. Протестующие были ненадолго задержаны.
На утро они вернулись к зданию министерства, но уже не смогли пройти внутрь. В знак протеста демонстранты надели наизнанку традиционные саамские костюмы, "гакти".
Приехавшая поддержать саамов Грета Тунберг заявила: "Я здесь, чтобы поддержать борьбу за права человека и права коренных народов. Норвежское государство допускает неприемлемое нарушение прав человека".
Почему ветряные электростанции все еще работают?
Несмотря на решение Верховного суда по ветряным электростанциям, их окончательная судьба представляет собой сложную юридическую задачу, говорят в норвежском Министерстве нефти и энергетики. В ведомстве надеются, что удастся найти компромисс.
В решении суда не сказано, что именно должно произойти со 151 турбиной и десятками километров дорог, построенных в ходе реализации проекта.
"Мы понимаем, что это проблема для оленеводов", - отметил в своем заявлении министр нефти и энергетики Терье Осланд.
"Министерство сделает все возможное, чтобы способствовать разрешению этого дела, и это не займет больше времени, чем необходимо", - добавил он.
На вопрос о том, чего надеются добиться протестующие, Грета отвечает: "Мы хотим, чтобы эти ветряки были демонтированы, а земля возвращена коренным общинам".
Кому принадлежат ветропарки?
Владельцами ветропарков Roan Vind и Fosen Vind являются немецкая компания Stadtwerke Muenchen, норвежские коммунальные предприятия Statkraft и TroenderEnergi, а также швейцарские фирмы Energy Infrastructure Partners и BKW.
"Мы верим, что министерство найдет хорошее решение, которое позволит нам продолжить производство возобновляемой энергии, сохраняя при этом права оленеводов", - говорится в заявлении Roan Vind.
В BKW выразили надежду, что турбины останутся на месте, а для соблюдения прав саамских оленеводов будут приняты меры, включая возможные компенсации.
В компании Stadtwerke Muenchen отказались комментировать ситуацию.
Связаться с представителями Statkraft и Energy Infrastructure Partners не удалось.