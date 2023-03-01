"Неприемлемое нарушение прав человека": Грета Тунберг против ветряных электростанций Норвегии

Грета Тунберг протестует против ветряных электростанций на землях коренных народов Норвегии.

Вместе с десятками других активистов шведская защитница окружающей среды в понедельник 27 февраля заблокировала вход в министерство нефти и энергетики в Осло.

Тунберг, страстная сторонница прекращения зависимости мира от углеродных источников энергии, говорит, что переход к "зеленой" энергетике не может происходить за счет прав коренных народов.

"Права коренных народов, права человека должны идти рука об руку с защитой климата и климатическими действиями. Это не может происходить за счет отдельных людей. Иначе это не климатическая справедливость", - заявила Тунберг в интервью информационному агентству Reuters.

Ветряные электростанции в Норвегии вне закона?

Две ветряные электростанции, о которых идет речь, построены на землях, традиционно используемых саамскими оленеводами. Их 151 турбина может обеспечить энергией около 100 000 норвежских домов.

Однако в 2021 году Верховный суд страны постановил, что эти проекты нарушают права саами в соответствии с международными конвенциями, но несмотря на судебное постановление, турбины продолжают работать.

"Они уже прождали более 500 дней. Я думаю, что этого времени более чем достаточно", - говорит Тунберг.

Активисты из организации "Природа и молодежь" и молодежной саамской ассоциации в знак протеста заблокировали вход в Министерство нефти и энергетики.

Протестующие у дверей Министерства нефти и энергетики Норвегии NTB/Ole Berg-Rusten via REUTERS

Как ветряные электростанции нарушают жизнь саамов?

Норвежские оленеводы говорят, что вид и звук гигантских ветроэнергетических установок пугает их животных и нарушает вековые традиции. Заниматься оленеводством в таких условиях невозможно, заявляют они.

"Мы здесь, чтобы потребовать снести турбины и добиться соблюдения наших законных прав", - сказала в беседе с журналистами саамская певица, актриса и активистка Элла Мари Хетта Исаксен.

Она и десяток других саамских демонстрантов находились в приемной министерства с четверга. Полиция силой вывела их оттуда в понедельник. Протестующие были ненадолго задержаны.

На утро они вернулись к зданию министерства, но уже не смогли пройти внутрь. В знак протеста демонстранты надели наизнанку традиционные саамские костюмы, "гакти".

Приехавшая поддержать саамов Грета Тунберг заявила: "Я здесь, чтобы поддержать борьбу за права человека и права коренных народов. Норвежское государство допускает неприемлемое нарушение прав человека".

Грета Тунберг и протестующие NTB/Ole Berg-Rusten via REUTERS

Почему ветряные электростанции все еще работают?

Несмотря на решение Верховного суда по ветряным электростанциям, их окончательная судьба представляет собой сложную юридическую задачу, говорят в норвежском Министерстве нефти и энергетики. В ведомстве надеются, что удастся найти компромисс.

В решении суда не сказано, что именно должно произойти со 151 турбиной и десятками километров дорог, построенных в ходе реализации проекта.

"Мы понимаем, что это проблема для оленеводов", - отметил в своем заявлении министр нефти и энергетики Терье Осланд.

"Министерство сделает все возможное, чтобы способствовать разрешению этого дела, и это не займет больше времени, чем необходимо", - добавил он.

На вопрос о том, чего надеются добиться протестующие, Грета отвечает: "Мы хотим, чтобы эти ветряки были демонтированы, а земля возвращена коренным общинам".

Мы хотим, чтобы эти ветряки были демонтированы, а земля возвращена коренным общинам Грета Тунберг экоактивистка

Кому принадлежат ветропарки?

Владельцами ветропарков Roan Vind и Fosen Vind являются немецкая компания Stadtwerke Muenchen, норвежские коммунальные предприятия Statkraft и TroenderEnergi, а также швейцарские фирмы Energy Infrastructure Partners и BKW.

"Мы верим, что министерство найдет хорошее решение, которое позволит нам продолжить производство возобновляемой энергии, сохраняя при этом права оленеводов", - говорится в заявлении Roan Vind.

В BKW выразили надежду, что турбины останутся на месте, а для соблюдения прав саамских оленеводов будут приняты меры, включая возможные компенсации.

В компании Stadtwerke Muenchen отказались комментировать ситуацию.

Связаться с представителями Statkraft и Energy Infrastructure Partners не удалось.