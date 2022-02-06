Грета Тунберг требует "остановить колонизацию Лапландии"

Грета Тунберг присоединилась к акции протеста шведских экоактивистов с требованием "остановить колонизацию Лапдандии".

В регионе нашли крупное месторождение железной руды, по предварительным оценкам специалистов, крупнейшее в Скандинавии. Как раз в эти дни правительство Швеции решает вопрос о предоставлении британской компании Beowulf Mining лицензии на добычу полезного ископаемого.

По мнению экоактивистов, это представляет угрозу для образа жизни и хозяйствования саамов - малочисленного коренного народа, населящего край, а также для местного туризма и биоразнообразия в целом.

Территория расселения саамов простирается более чем на полторы тысячи километров и поделена между Швецией, Россией, Норвегией и Финляндией. Саамское население на сегодня насчитывает по разным оценкам от 60 до 80 тысяч человек.