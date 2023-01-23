Почти треть людей в мире рассматривают возможность отсрочки важных жизненных целей из-за растущих опасений по поводу изменения климата, показал новый глобальный опрос.

В условиях климатического кризиса трудно представить себе, каким может быть наше будущее уже в ближайшие годы. Эта неопределенность и опасения, что состояние окружающей среды будет и впредь ухудшаться, сказываются на жизни жителей самых разных стран.

Новым опросом оказались охвачены 25.000 человек. Исследование в 25 странах провели французская исследовательская компания Elabe и международный концерн управления водными ресурсами, отходами и энергией Veolia. Результаты опроса выявляют масштабы этого беспокойства, получившего в 21 веке название "экологической тревоги".

Около 30% жителей Земли испытывают тревогу перед лицом будущего и "часто" задумываются об изменении климата, рассматривя возможность отказа от долгосрочных целей, таких как рождение детей.

"[Это число доходит до более чем] 33% в Польше, Индонезии, Японии, Бразилии, Чили, Колумбии и Мексике, и до 58% в Индии", - говорится в исследовании.

В Соединенных Штатах 25% респондентов уже ощутили на себе влияние острой экологической тревоги. _"_Чувство крайней уязвимости объединяет сегодня как некоторые из наиболее исторически хрупких наций, так и развитые страны," - говорится в докладе.

О каких ещё долгосрочных планах рассказывает опрос?

Экологическая тревога, или просто "эко-тревога" - это чувство стресса и беспокойства за будущее планеты. В мире, где заголовки газет пестрят новостями о сильных наводнениях, пожарах и засухах, суровые погодные условия и всё более частые стихийные бедствия ощущение эко-тревоги для многих становится обычным.

Всё большее число людей, как показывают опросы, ощущают на себе последствия эко-тревоги Nathan Cowley / Pexels

Как показывает исследование, эко-тревога может оказать огромное влияние на то, как люди планируют свою жизнь.

Хотя не все так мрачно, ведь опрос также показывает растущую поддержку у населения действий властей и неправительственных организаций по защите климата: 75% жителей планеты сегодня верят, что изменение климата спровоцировано деятельностью человека.

Также большинство верит в коллективные действия по уменьшению последствий изменения климата: 55% людей считают, что нам необходимо изменить образ жизни, наряду с внедрением технологических решений.

Две трети опрошенных убеждены, что последствия изменения климата и загрязнения окружающей среды обойдутся человечеству дороже, чем инвестиции, необходимые для экологических преобразований. А кроме того 60% уверены, что будущее в наших руках.

Необходимость в столь массовом осознании проблемы и поддержке всесторонних решений сегодня нельзя переоценить: последние исследования показали, что Земля находится на грани опасных "критических точек", переход за которые может привести к необратимому глобальному потеплению.

В какой стране больше всего скептиков по поводу изменения климата?

Хотя три четверти людей в мире признают, что изменение климата вызвано последствиями человеческой деятельности, эта уверенность весьма неравномерна. Так, среди граждан Нидерландов, Финляндии, США, Нигерии, Австралии, ОАЭ и Саудовской Аравии сохраняется самый высокий процент скептиков в вопросе глобального потепления.

К примеру, среди саудовцев до 41% "отрицателей": 15% считают, что ничего особенного вообще не происходит, 16% - что изменения климата - естественное явление, а 10% думают, что с точностью в этой области ничего узнать невозможно.