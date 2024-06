By David Mouriquand

За почти 60-летнюю карьеру эта культовая исполнительница подарила публике 28 альбомов. Она стала единственной французской певицей, попавшей в рейтинг 200 величайших испонительниц всех времён, опубликованный журналом Rolling Stone в 2023 году.

Французская певица, модель и актриса Франсуаза Арди умерла в возрасте 80 лет. О её смерти сообщил сын, музыкант Тома Дютрон, в социальных сетях. Он написал под фотографией, на которой запечатлён в младенчестве со своей матерью: "Maman est partie" ("Мамы больше нет").

В июне 2021 года Франсуаза Арди сообщила, что в 2018 году у неё был диагностирован рак гортани, после того как в 2004 году ей поставили диагноз "лимфома".

Франсуаза Арди родилась в 1944 году в Париже и еще подростком подписала контракт со звукозаписывающей компанией.

Первым её музыкальным хитом стала песня Tous les Garçons et les Filles в 1962 году, когда ей было всего 18. Баллада разошлась тиражом более 2,5 млн экземпляров и возглавила французские чарты. Другие синглы, такие как Je Suis D'Accord и Le Temps de L'Amour, также стали хитами.

Ее взлёт продолжался в 60-е годы, и ее меланхоличный поп-стиль вывел Франсуазу Арди в лидеры европейского движения "йе-йе" - поколения послевоенных французских поп-исполнителей, названного в честь "Битлз".

Харди записывала свои произведения на английском, немецком и итальянском языках. Самым большим хитом на английском языке стала ее песня 1968 года It Hurts to Say Goodbye, написанная Сержем Генсбуром. Она заняла первое место как во Франции, так и в Великобритании.

Франсуаза Арди быстро стала поп-иконой и музой моды, начав параллельно карьеру девушки с обложки. Скульптурные скулы и богемный стиль певицы определили элегантный французский шик, она одной из первых стала носить мини-юбку. Арди вдохновила таких дизайнеров, как Ив Сен-Лоран и Пако Рабанн, затем начала сниматься в кино.

Архив: Франсуаза Арди прогуливается по набережной Гарденс в Лондоне, апрель 1968 года HARRIS/1968 AP

В 1966 году она сыграла в картине Джона Франкенхаймера "Гран-при". Среди других её актерских работ: "Пуля в сердце", "Шато в Суэде" и эпизодическая роль в фильме "Что новенького, киска?

На протяжении шестидесятилетней карьеры у неё было множество поклонников, включая Мика Джаггера, который назвал её "идеальной женщиной". Дэвид Боуи признался, что был "страстно влюблён" в нее. Боб Дилан посвятил ей стихотворение на задней обложке раннего альбома Another Side of Bob Dylan.

Однако в её сердце жил один мужчина - французский музыкант и киноактёр Жак Дютрон. Она познакомилась с ним в 1967 году, в 1981-м они поженились. У пары родился сын Тома, который также стал известным музыкантом. В 1987 году они разошлись, но остались женаты и поддерживали тесную связь.

За свою карьеру Арди записала 28 альбомов, последний из которых - Personne d'autre 2018 года. Она стала единственной французской исполнительницей, попавшей в рейтинг 200 величайших певиц всех времён, опубликованный журналом Rolling Stone в 2023 году.

Один из критиков писал: "Арди олицетворяла французскую прохладу и галльскую жару одновременно, её придыхательный, бесстрастный альт струился, как дым".

Франсуаза Арди была также автором слов, что для 60-х годов было весьма необычно, особенно для женщин. Она также записывала работы таких мастеров, как Серж Генсбур. Её исполнение песни Леонарда Коэна Suzanne многие считали самой выразительной интерпретацией, включая авторскую.

Франсуаза Арди последние несколько лет страдала от рака лимфатической системы и гортани. "Большую часть времени я испытываю поистине кошмарные страдания", - призналась она в эфире телеканала RTL в марте 2021 года, требуя права на достойную смерть.