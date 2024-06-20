Умер известный актёр Дональд Сазерленд

By Euronews

Он никогда не уходил на пенсию и регулярно работал до самой смерти.

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Известный канадский актер Дональд Сазерленд скончался в возрасте 88 лет. Информацию о кончине подтвердил сын актера Кифер Сазерленд (тоже известный актер). Других подробностей пока не сообщается.

“Я считаю его одним из самых значимых актеров в истории кино", — написл Кифер в своем сообщении на платформе X.

Высокий и стройный канадский актер Дональд Сазерленд обладал улыбкой, которая могла быть сладкой или дьявольской, и получил мировую известность благодаря таким необычным персонажам, как Ястребиный Глаз Пирс в фильме Роберта Олтмена "Военно-полевой госпиталь" ("M.A.S.H."), командир танка хиппи в "Героях Келли" и обкуренный профессор в "Animal House".

В 1970-х годах Сазерленд стал олицетворением непредсказуемого, антиистеблишментного кино.

Совсем недавно он снялся в фильмах "Голодные игры" и сериале HBO "Развязка". Он никогда не уходил на пенсию и регулярно работал до самой смерти.

"Я люблю работать. Я страстно люблю работать", — сказал Сазерленд в интервью еще в 1998 году. "Мне нравится чувствовать, как моя рука влезает в перчатку какого-то другого персонажа. Я чувствую огромную свободу - время для меня останавливается. Я не такой сумасшедший, как раньше, но я все еще немного сумасшедший".

Он получил почетный "Оскар" в 2017 году и является лауреатом премий "Эмми" и "Золотой глобус".