Вдали от побережья Израиля найдено затонувшее судно возрастом 3300 лет

Расположение корабля вдали от суши позволяет предположить, что древние мореплаватели разработали гораздо более сложные методы навигации, чем считалось ранее.

РЕКЛАМА

Компания, ведущая бурение скважин для добычи природного газа у побережья северного Израиля, неожиданно обнаружила корабль возрастом 3300 лет и его груз — один из древнейших известных примеров плавания вдали от суши.

Корабль, датируемый поздним бронзовым веком, был найден далеко от берега, что свидетельствует о том, что навигационные способности древних мореплавателей были гораздо более развиты, чем считалось ранее, поскольку они могли путешествовать без прямой видимости суши, заявили в Управлении древностей Израиля (IAA).

Примечательно, что большая глубина, на которой был найден корабль, означает, что он не был потревожен волнами, течениями или рыбаками на протяжении тысячелетий, что открывает большие возможности для исследований.

Корабль и груз на дне, подводная съемка AP Photo

Судно газовой компании Energean AP Photo

Деревянный корабль затонул примерно в 90 километрах от средиземноморского побережья Израиля и был обнаружен на глубине 1800 метров газовой компанией Energean, которая разрабатывает ряд глубоководных месторождений природного газа в территориальных водах Израиля.

Около года назад она обнаружила судно длиной 12-14 метров, погребенное под илистым дном, под сотнями кувшинов, возраст которых исчислялся тысячами лет.

Корабль и груз были полностью целы, говорят в IAA, добавляя, что судно, по-видимому, затонуло либо во время шторма, либо после нападения пиратов.

Canaanite jugs on boat being examined by experts Credit: AP Photo/ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY

На данный момент судно не будут поднимать на поверхность, однако компания Energean совместно с IAA извлекли два кувшина, которые, вероятно, использовались для перевозки масла, вина или фруктов, для исследования.

IAA установило, что кувшины принадлежат ханаанской культуре — группе людей, которые когда-то жили на восточном побережье Средиземного моря.