Европейским компаниям в Китае становится все труднее зарабатывать деньги по мере замедления роста и увеличения избыточных производственных мощностей, говорится в новом исследовании Торговой палаты ЕС в Китае.

РЕКЛАМА

Китай активно ищет иностранные инвестиции для стимулирования замедляющегося роста экономики, но эта самая замедленность сказывается на планах компаний по развитию своего бизнеса во второй по величине экономике мира, показал ежегодный опрос более чем 500 европейских компаний.

Замедление темпов роста экономики стало доминирующей проблемой для респондентов опроса Европейской торговой палаты в Китае, результаты которого были опубликованы в пятницу. Китай по-прежнему занимает высокие позиции в качестве места для инвестиций, но доля компаний, рассматривающих возможность расширения своей деятельности в стране в этом году, упала до 42%, что является самым низким показателем за всю историю исследования.

"Перспективы развития бизнеса пока самые пессимистичные: ожидания компаний в отношении роста и прибыльности снизились, а опасения по поводу конкуренции усилились", — говорится в обзоре палаты, посвященном индексу деловой уверенности.

Экономические опасения накладываются на давние жалобы на нормативные акты и практику, которые, по мнению компаний, благоприятствуют их китайским конкурентам либо неясны, что создает неопределенность для предприятий и их сотрудников. Другие организации, включая Торговую палату США в Китае, выражают аналогичную обеспокоенность.

По словам Йенса Эскелунда, президента Европейской торговой палаты, эти старые проблемы теперь усугубляются ослаблением экономики, что подрывает доверие бизнеса.

"Компании начинают понимать, что некоторые из этих проблем, которые мы наблюдали на местном рынке, будь то конкуренция, низкий спрос, приобретают, возможно, более постоянный характер", — сказал он журналистам в начале этой недели. "И это начинает влиять на инвестиционные решения и на то, как компании думают о развитии местного рынка".

Правительство запускает программы по стимулированию потребительских расходов, но индекс уверенности остается низким из-за слабого рынка труда. В первые три месяца этого года темпы экономического роста превысили ожидаемые 5,3% в годовом исчислении, но большая часть роста ВВП была обеспечена за счет государственных расходов на инфраструктуру и инвестиций в заводы и оборудование.

Массовые инвестиции в такие отрасли, как производство солнечных батарей и электромобилей, вызвали острую ценовую конкуренцию, что привело к снижению прибыли. Более трети участников опроса заявили, что в их отрасли наблюдается избыток производственных мощностей. Китайские предприятия 15 % компаний завершат 2023 год в минусе. Иностранным компаниям нужен рост внутреннего спроса, а не производственных мощностей, говорит Эскелунд.

"Для иностранных компаний важны не столько цифры ВВП — 5,3%, сколько состав ВВП", — сказал он.

Около 40% компаний заявили, что они уже перевели или рассматривают возможность перевода будущих инвестиций из Китая. Юго-Восточная Азия и Европа — крупнейшие бенефициары, за ними следуют Индия и Северная Америка. Почти 60% компаний заявили, что придерживаются своих инвестиционных планов в отношении Китая, но эти планы меньше, чем в прошлом году.

"Без существенных улучшений условий ведения бизнеса компании будут продолжать искать возможности на других рынках, которые, по их мнению, отличаются большей надежностью, предсказуемостью и прозрачностью", — говорится в отчете палаты по результатам опроса.

Около трети компаний с оптимизмом смотрят на рост своего бизнеса в этом году, в то время как в 2023 году таких было более половины, и только 15% оптимистично настроены на рост прибыли.

Более половины компаний планируют сократить расходы в Китае в этом году, в том числе 26% планируют сократить численность своего персонала, что, по мнению авторов отчета, "еще больше усилит давление на и без того напряженный рынок труда".