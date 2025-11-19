Литва вновь открывает пограничные переходы с Беларусью

Правительство Литвы заявило, что вновь открывает два пограничных перехода с Беларусью. Это произошло спустя несколько недель после того, как они были закрыты из-за сбоев в работе столичного аэропорта, в результате пролета воздушных шаров, которые использовались для контрабанды сигарет.

В конце октября правительство в Вильнюсе заявило, что будет держать переходы закрытыми в течение месяца, с некоторыми исключениями.

После нескольких относительно спокойных недель Литва решила с четверга возобновить работу переходов в Мядининкае и Шальчининкае. КПП, как сообщается, начнут работу с нуля 20 ноября.

Ожидается, что это решение облегчит возвращение литовских грузовиков, которые застряли в Беларуси.

На этой недатированной фотографии, опубликованной Службой охраны государственной границы, офицер осматривает воздушный шар, используемый для перевозки сигарет в Литву AP Photo

Минск отказался открыть коридор исключительно для грузовиков, потребовав, чтобы Литва полностью открыла границу.

Делегации таможенных чиновников стран встретились во вторник для технических переговоров.

На прошлой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в его стране застряли до 1200 автомобилей, и пригрозил конфисковать их, если Литва не откроет границу.

Он осудил закрытие границы как "безумную аферу" и часть "гибридной войны" против его страны.

Литва - член НАТО и Европейского союза, расположенный на восточном фланге западного военного альянса и граничащий с Беларусью и российским эксклавом Калининград. Власти страны предупредили, что граница может быть снова закрыта, если воздушные шары и беспилотники появятся опять.

"Если ситуация снова ухудшится, мы оставляем за собой право закрыть границу в любое время", - заявила премьер-министр Инга Ругиниене, добавив, что граница была открыта раньше времени после нескольких относительно спокойных недель без серьёзных нарушений воздушного пространства и сбоев в полётах.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает во время сессии на форуме AP Photo

НАТО и Европейский союз были приведены в состояние повышенной готовности после ряда нарушений воздушного пространства, предположительно совершённых Россией в последние недели.

В конце сентября НАТО выступила с предупреждением в адрес Москвы, заявив, что будет использовать все средства для защиты от любых дальнейших нарушений воздушного пространства после того, как были сбиты российские беспилотники над Польшей, а Эстония сообщила о вторжении российских истребителей.

Эти инциденты вызвали беспокойство среди лидеров стран Европы, подняв вопросы о готовности НАТО к потенциальной российской агрессии.