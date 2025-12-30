Антисемитский теракт в Сиднее: нападавшие действовали в одиночку?

Отец и сын, устроившие антисемитский теракт на пляже Бонди, действовали в одиночку и не проходили подготовку на Филиппинах. Австралийская полиция не нашла доказательств того, что двое стрелков, убивших 15 человек, принадлежали к более крупной террористической сети, заявили власти во вторник.

50-летний Саджид Акрам и его сын 24-летний Навид Акрам провели большую часть ноября в городе Давао на юге Филиппин, а 29 ноября вернулись в Австралию, сообщила комиссар федеральной полиции Австралии Крисси Барретт.

Две недели спустя двое нападавших открыли огонь на праздновании Хануки 14 декабря, убив 15 человек и ранив еще 40.

Филиппинская национальная полиция установила, что пара редко покидала свой отель во время пребывания в нем, сказала Барретт.

"Нет никаких доказательств того, что они прошли обучение или логистическую подготовку к предполагаемому нападению", - сказал Барретт журналистам.

"Предполагается, что эти люди действовали в одиночку. Нет никаких доказательств того, что эти предполагаемые преступники входили в более широкую террористическую ячейку или были направлены другими людьми для совершения нападения", - добавила она.

"Однако я хочу уточнить, что не предполагаю, что они приехали туда с туристическими целями". Барретт отказалась объяснить цель их визита, который начался 1 ноября.

Она также сообщила, что австралийская полиция получила записи с камер наружного наблюдения, и работа по проверке этих материалов продолжается.

По данным расследования, злоумышленники тщательно готовились к нападению на еврейский праздник.

Полицейский автомобиль проезжает мимо бюджетного отеля в центре города Давао, южные Филиппины, где, по сообщениям, останавливались подозреваемые в нападении на пляж Бонди, 17 декабря 2025 года. AP Photo

Власти считают, что пара взяла пример с джихадистской группировки ИГИЛ. Ранее юг Филиппин привлекал небольшое количество иностранных боевиков, связанных с ИГИЛ или "Аль-Каидой", которые обучались вместе с сепаратистскими группировками, борющимися за автономию в преимущественно католической стране.

Барретт сказала, что подробности расследования на Филиппинах были ограничены, чтобы не навредить процессу над Навидом Акрамом.

Навид Акрам пока не признал себя виновным по десяткам обвинений, включая 15 пунктов обвинения в убийстве и один пункт обвинения в совершении террористического акта.

Полицейские ранили его в живот во время перестрелки на пляже Бонди 14 декабря. Он провел неделю в больнице, после чего был переведен в тюрьму. Его отец был убит на месте преступления.

"Все должно измениться"

В среду в Сиднее на праздновании Нового года в Сиднейской гавани будет задействовано самое большое за всю историю города количество полицейских - более 2500 человек. Многие из них будут иметь при себе автоматические винтовки, что редкость для сиднейских улиц.

Во время теракта на пляже Бонди у полицейских при себе были пистолеты Glock, которым не хватало дальности стрельбы, как винтовкам и дробовикам нападавших. Среди раненых было двое полицейских.

Офицер сидит с огнестрельным оружием на крыше здания на Бонди-Бич в Сиднее, 21 декабря 2025 года. AP Photo

Премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс заявил, что штат не переходит к милитаризованным полицейским силам в ответ на нападение.

"Учитывая, что за последний месяц мы пережили самое страшное террористическое событие в истории Австралии, само собой разумеется, что ситуация должна измениться, и безопасность должна измениться", - сказал Миннс.

"Я понимаю, что найдутся люди, которые выступят против этого или расценят это как милитаризацию полиции. Мне кажется, что гораздо больше семей полностью поддержат такую полицейскую операцию, потому что в такой обстановке они будут чувствовать себя в большей безопасности".

Более 1 миллиона человек ежегодно собираются на набережной, чтобы посмотреть фейерверк, центром которого является Сиднейский мост Харбор-Бридж.

Миннс сказал, что опасается, что любое снижение числа зрителей будет воспринято экстремистами как победа.

"Это возможность ответить террористам и их идеологии, которые действительно хотят, чтобы мы замкнулись в себе и не праздновали жизнь в этом прекрасном городе. Так что это возможность жить своей жизнью и демонстрировать неповиновение подобной идеологии", - сказал Миннс.

Люди принимают участие в церемонии, посвященной Национальному дню памяти жертв и пострадавших, на пляже Бонди в Сиднее, 21 декабря 2025 года. AP Photo

Память жертв теракта на пляже Бонди-Бич будет почтена минутой молчания в 11 часов вечера в среду. По словам мэра Сиднея Кловер Мур, на пилоны моста будут спроецированы четыре изображения меноры.

Изначально местные власти планировали разместить на мосту изображения голубя со словом "мир", но изменили планы после консультаций с представителями еврейской общины.

"Я продолжаю прислушиваться к мнению общины, чтобы убедиться, что признание ужасного нападения на пляже Бонди в новогоднюю ночь будет уместным", - говорится в заявлении Мура.

Семьи жертв антисемитского теракта в Сиднее опубликовали в понедельник открытое письмо с призывом к федеральным властям принять более активные меры по расследованию роста антисемитизма и нарушений безопасности в Австралии.