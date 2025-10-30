Тихановская поддерживает закрытие Литвой границы с Беларусью на фоне "гибридных атак"

Литовские власти продлили закрытие пограничных переходов с Беларусью до конца ноября в связи с серией нарушений воздушного пространства с использованием воздушных шаров для контрабанды сигарет, и этот шаг, по мнению лидера белорусской оппозиции в изгнании Светланы Тихановской, вполне оправдан.

"Мы прекрасно понимаем, почему Литва закрыла границы, - сказала Тихановская в интервью Euronews. - Все эти нападения и вмешательство в воздушное пространство должны иметь последствия для режима Лукашенко. Мы видим, как режим разными способами провоцирует литовскую границу. Это действительно гибридная атака: миграционный кризис, беспилотники над Польшей, а теперь еще и эти воздушные шары с контрабандой сигарет".

Лидер белорусских демократических сил, живущая в Литве, заявила, что принимающая ее страна должна продолжать защищать своих граждан, а также следить за тем, чтобы простые белорусы, спасающиеся от репрессий, не оказались в ловушке внутри своей страны.

"Единственное, о чем мы просим, - это позволить белорусским людям, законопослушным людям, пересекать границы, - сказала она. - Иногда это единственный способ избежать тюрьмы в Беларуси".

На этой недатированной фотографии, опубликованной Службой охраны государственной границы, офицер осматривает воздушный шар, используемый для перевозки сигарет в Литву AP Photo

Литва объявила о закрытии границы в начале этой недели после "постоянных нарушений" ее воздушного пространства.

Правительство страны заявило, что небольшие воздушные шары, перевозившие коробки с контрабандными сигаретами, неоднократно проникали в литовское небо в этом месяце, из-за чего были вынуждены приостанавливать работу литовские аэропорты.

Полиция арестовала нескольких подозреваемых в контрабанде и выписала штрафы на тысячи евро.

Вильнюс назвал эти инциденты частью более широкой "гибридной атаки", организованной Минском, и эту оценку поддержал Европейский союз.

"Эти воздушные шары - не просто средства контрабанды, это происходит в контексте более широкой целенаправленной гибридной кампании", - заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, назвав "спонсируемую государством контрабанду мигрантов" частью той же схемы.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также осудила вторжения как "гибридную угрозу", заявив, что Европа "полностью солидарна с Литвой".

Светлана Тихановская в бюро Euronews в Париже, 29 октября 2025 г. Sophia Khatsenkova

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил Euronews, что защита восточного фланга Европы "является экзистенциальным вопросом" после того, как серия воздушных вторжений привела страны-члены НАТО, в частности, Балтии и Польши, в состояние повышенной готовности.

В начале этого года альянс начал операцию "Восточный дозор", чтобы усилить противовоздушную оборону в регионе после многочисленных вторжений беспилотников и самолетов.

9 сентября Польша сбила российские беспилотники, нарушившие ее воздушное пространство, что стало первым случаем самообороны сил НАТО с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал литовские меры "безумной аферой", обвинив Запад в ведении "гибридной войны" против Беларуси и России.

Но Литва и ее союзники утверждают, что Минск намеренно нагнетает напряженность.

"Режим постоянно проверяет, как далеко он может зайти в своих провокациях, прежде чем наступят последствия", - предупредила Тихановская.

Лукашенко является ключевым союзником российского президента Владимира Путина и позволил ему использовать Беларусь в качестве плацдарма для полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Тихановская призвала Европейский союз оставаться "единым и принципиальным" в противостоянии как с Минском, так и с Москвой.

"Европа должна ответить со всей возможной жесткостью - экономическими санкциями, политической изоляцией, дипломатическими усилиями, - сказала она. - Лучший и самый эффективный инструмент для наказания диктаторов - это санкции против режима, а не против людей".

Лидер оппозиции также утверждает, что закрытие границ может косвенно повлиять на Лукашенко, ограничив роль Беларуси как транзитного узла для китайских товаров.

"Многие страны не будут работать с режимом, который не может обеспечить этот переход", - сказала она.

По мнению Тихановской, недавние провокации - это часть усилий Лукашенко, направленных на то, чтобы проверить решимость Европы и добиться легитимности на международной арене.

"Это проверка европейцев - как далеко они могут зайти ради эскалации напряженности, - сказала она. - Режим стремится к легитимизации, к нормализации. Но как можно разговаривать с диктаторами, которые держат своих граждан в страхе и хотят перекинуть этот страх на другие страны?"