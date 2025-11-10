Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Минск угрожает конфисковать литовские фуры, застрявшие после закрытия границы

Литовские солдаты патрулируют дорогу у литовско-белорусской границы в районе деревни Ясконис, 13 ноября 2021 года.
Литовские солдаты патрулируют дорогу у литовско-белорусской границы в районе деревни Ясконис, 13 ноября 2021 года.
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано Последние обновления
Александр Лукашенко против временного открытия коридора для вывода литовских грузовиков со своей территории. Он требует, чтобы закрывшие границу власти Литвы полностью ее разблокировали.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил возможность конфискации литовских фур, застрявших на территории республики после закрытия Вильнюсом пропускных пунктов на границе. По оценкам Лукашенко, речь идет о тысяче с лишним грузовых машин, которые не могут вернуться в Литву. В настоящее время все они находятся под охраной на платных стоянках. "Если в ближайшее время ситуация не будет урегулирована, Минск вмешается и поступит по белорусским законам - вплоть до конфискации этих автомобилей", - предупредил Лукашенко.

Он подчеркнул, что Белоруссия не закрывала границу и готова возобновить работу пропускных пунктов буквально в течение нескольких часов, однако отклонил просьбу Вильнюса открыть временный коридор и выпустить фуры.

"У нас нет таможенников на пункте пропуска, нет пограничников. Закрыли – закрыли. Наши службы передислоцированы в другие районы – это было мое решение", заявил он, отметив, что ожидает полного, а не временного, разблокирования границы литовскими властями.

Литва, член НАТО и Европейского союза, закрыла два пограничных перехода с Белоруссией в конце октября - вскоре после того, как с белорусской стороны на ее территорию залетели более 60 метеорологических зондов, что нарушило, в числе прочего, работу Вильнюсского международного аэропорта.

Обнаруженные метеозонды представляли собой воздушные шары с грузами, сообщили литовские власти. По их данным, такой способ используют контрабандисты для переправки сигарет через границу.

Офицер погранслужбы осматривает воздушный шар, используемый для перевозки сигарет в Литву
Офицер погранслужбы осматривает воздушный шар, используемый для перевозки сигарет в Литву

Лукашенко назвал закрытие границы "безумной аферой" и частью "гибридной войны" против его страны. Он пообещал поднять вопрос о решении Вильнюса в ходе предстоящих контактов с Вашингтоном.

9 ноября стало известно, что президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Джона Коула на должность специального посланника в Белоруссии. Коул раньше посещал эту страну и встречался с Лукашенко. Тогда из белорусских тюрем освободили и вывезли из страны десятки людей, находившихся в заключении, по словам правозащитников, по политическим мотивам.

Дополнительные источники • AP

