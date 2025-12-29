Когда традиции вредят: почему Новый год становится кошмаром для многих

Наступает 2026-й. В новогоднюю ночь в Германии очень популярны домашние фейерверки, но в последнее время эта традиция вызывает много полемики. Критики упоминают разрушения в центрах немецких городов, а также случаи, когда запускающим петарды отрывало пальцы или руки.

В прошлую новогоднюю ночь в Германии пять человек погибли из-за травм, полученных при обращении с фейерверками или в результате взрывов. Сотни людей получили травмы.

Немецкая медицинская ассоциация, Немецкое офтальмологическое общество и региональные медицинские ассоциации неоднократно подчеркивали, что каждый год в канун Нового года увеличивается число травм глаз и ушей, а Немецкий Красный Крест отмечает, что в это время года особенно возрастает нагрузка на службы спасения.

Кроме того, петарды и связанные с ними громкие взрывы могут вызвать ретравматизацию людей, переживших войну. "Для многих пострадавших петарды и фейерверки — это не безобидная традиция, а сильный стресс", — объясняет заместитель федерального председателя Союза ветеранов Германии Андреас Эггерт.

Когда петарды навевают воспоминания

По словам Эггерта, непредсказуемые громкие взрывы могут вызывать воспоминания и воскрешать в памяти травмирующие ситуации, связанные с опытом войны. Последствиями этого являются внезапные состояния тревоги, панические реакции, диссоциации или физические симптомы стресса.

"Особенно сильный стресс вызывает то, что эти реакции нельзя контролировать по своему желани. Для многих ветеранов Новый год становится временем страха, а не праздника", — рассказал Андреас Эггерт в интервью Euronews.

В результате многие уходят в себя.

"Некоторые покидают свои дома, другие баррикадируются, используют средства защиты органов слуха или пытаются пережить Новый год с помощью лекарств", —объясняет Эггерт, добавляя, что нередко в это время увеличивается количество кризисных вмешательств, обращений в скорую помощь и психологических рецидивов. Однако это является огромным бременем не только для ветеранов, но и для их родственников и семей, "поскольку им часто приходится брать на себя то, что не учитывает окружение".

По мнению специалиста, изменения необходимы на нескольких уровнях. В социальном плане необходимо повышение осведомленности и привлечение внимания людей к тому, что психические заболевания — это не слабость и что определенные триггеры имеют реальные последствия. Кроме того, нужно на политическом уровне рассмотреть вопрос об ограничениях запуска фейерверков по времени или пространству. В структурном плане необходимы службы поддержки для пострадавших и их семей, в том числе вне традиционного времени терапии.

По словам Андреаса Эггерта, необходимо также изменить культурную перспективу: "Мы должны перейти от темы "Это нормально" к вопросу о том, насколько заботливое общество готово проявить внимание. Наша озабоченность очевидна: речь идет не о принципиальных запретах, а об уважении, ответственности и защите людей, которые уже пережили более чем достаточно".

Многие люди, бежавшие в Германию из Украины, Сирии, Афганистана и других зон боевых действий, также пострадали. Они жалуются на новогодние фейерверки, поскольку они напоминают о бомбах и обстрелах.

Более 2,3 млн человек подписали петицию "Общенациональный запрет на петарды, немедленно!", организованную профсоюзом полиции Берлина.

Полицейские после новогоднего фейерверка в Берлине 1 января 2025 года AP Photo/Ebrahim Noroozi

Дебаты о запрете фейерверков

По данным исследования Ipsos, около 69% немцев считают новогодние фейерверки неотъемлемой частью праздника, в то время как часть населения поддерживает ограничения или запреты.

Однако опрос, проведенный по заказу RBB, показал, что около трех четвертей жителей Берлина хотели бы запретить частные петарды. Лишь каждый пятый выступает против этого.

В прошлом году в новогоднюю ночь в Берлине пострадали по меньшей мере 15 полицейских, причем некоторые из них — непосредственно от фейерверков. По данным полиции, было арестовано около 390 человек.

Помимо традиционных петард, основной причиной серьезных травм и ущерба в столице стали так называемые "шаровые бомбы".

Эти нелегальные взрывные устройства не разрешены для частного использования, поскольку взрываются гораздо мощнее, чем обычные фейерверки, и поэтому могут нанести травмы детям, повредить автомобили и здания, а также сделать дома непригодными для проживания.

Сгоревший автобус в Нойкёльне в Берлине, 3 января 2023 года AP Photo/Markus Schreiber

Регулирование?

В интервью Немецкому агентству печати (dpa) мэр Берлина Кай Вегенер (ХДС) заявил, что "все, кто устраивает беспорядки и совершает уголовные преступления, будут наказаны в соответствии с нормами закона". Он подчеркнул: "Для нас важно, чтобы все могли радостно праздновать, все могли веселиться. Но если будут совершены правонарушения, полиция, как и в предыдущие годы, будет действовать очень последовательно и очень жестко".

В декабре 2025 года Федеральное министерство внутренних дел объявило, что изучает возможность более строгого регулирования частных новогодних фейерверков, например, путем внесения изменений в Закон о взрывчатых веществах или соответствующее постановление. Однако решение о повсеместном запрете фейерверков пока не принято. Тем не менее, правительство ведет переговоры с федеральными землями, как видно из ответа парламентского государственного секретаря Кристофа де Вриса на вопрос Партии зеленых.

По мнению Союза немецких ветеранов, тот факт, что правительство так и не приняло решение о введении общенационального запрета на петарды, "разочаровывает, но, к сожалению, не удивляет".

Эггерт добавляет, что его также разочаровывают ежегодные дебаты: "Петиции и призывы появляются незадолго до Нового года, привлекают внимание общественности и выражают озабоченность — и снова затихают без каких-либо конкретных последствий". По его словам, из-за этого у многих ветеранов складывается впечатление, что их тяготы признаются, но не воспринимаются всерьез.