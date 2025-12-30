Израиль прекратит деятельность 37 НПО в Газе с 2026 года, так как они не прошли регистрацию

Израиль приостановит работу 37 гуманитарных организаций за несоблюдение новых правил проверки международных агентств, работающих в секторе Газе.

Министерство по делам диаспоры заявило, что организации, деятельность которых будет запрещена с 1 января, не выполнили новые требования по обмену информацией о персонале, финансировании и операциях.

Министерство заявило, что у организаций было 10 месяцев на то, чтобы подать заявку на регистрацию в соответствии с новыми требованиями, и что первоначальный срок, установленный для них на сентябрь, был продлен до конца декабря, чтобы они могли выполнить требования регистрационного процесса.

По данным ведомства, около 15% неправительственных организаций, работающих в Газе, не получили продление своих разрешений.

Министерство утверждает, что "Врачи без границ" (MSF), одна из крупнейших медицинских организаций, работающих в Газе, не прояснила роль некоторых сотрудников, которых Израиль обвинил в сотрудничестве с ХАМАС и другими вооруженными группировками.

Среди других крупных организаций, чьи разрешения не были продлены, - Норвежский совет по делам беженцев, CARE International, Международный комитет спасения и подразделения крупных благотворительных организаций, таких как Oxfam и Caritas, согласно списку, предоставленному министерством.

Палестинцы стоят рядом с палаткой, установленной на обломках зданий, разрушенных в ходе израильских воздушных и наземных операций в городе Газа, 30 декабря 2025 г. AP Photo

Эти организации оказывают различные социальные услуги, включая распределение продуктов питания, медицинское обслуживание, помощь инвалидам, образование и психическое здоровье.

Израиль утверждает, что соблюдает обязательства по оказанию помощи, изложенные в последнем соглашении о прекращении огня, вступившем в силу 10 октября, однако гуманитарные организации оспаривают цифры Израиля и говорят, что сектору Газа необходима дополнительная помощь.

Новые правила

В начале этого года Израиль изменил процедуру регистрации гуманитарных групп, включив в нее требование предоставлять список сотрудников, в том числе палестинцев в Газе.

Некоторые группы помощи говорят, что не предоставляют список палестинских сотрудников, опасаясь, что они станут объектом преследования со стороны Израиля, а также из-за законов о защите данных в Европе.

"Это происходит с точки зрения закона и безопасности. В Газе мы видели, как погибли сотни гуманитарных работников", - говорит Шайна Лоу, советник по коммуникациям Норвежского совета по делам беженцев.

Решение не продлевать лицензии гуманитарным организациям означает, что офисы в Израиле и Восточном Иерусалиме будут закрыты, а организации не смогут направлять международных сотрудников или помощь в Газу.

"Несмотря на прекращение огня, потребности Газы огромны, и все же нам и десяткам других организаций перекрыли и будут перекрывать доступ к необходимой жизненно важной помощи", - сказал Лоу. "Невозможность направить сотрудников в Газу означает, что вся нагрузка ложится на наш измученный местный персонал".

Решение означает, что у групп помощи будет отозвана лицензия с 1 января, а если они находятся в Израиле, то должны будут покинуть страну до 1 марта, сообщает министерство.

"Посыл ясен: гуманитарная помощь приветствуется, а использование гуманитарных рамок для терроризма - нет", - сказал Амихай Чикли, министр по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом.

Израильский оборонный орган COGAT, контролирующий гуманитарную помощь Газе, заявил, что организации из списка составляют менее 1% от общего объема помощи, поступающей в сектор Газа, и что помощь будет продолжать поступать от более чем 20 организаций, которые получили разрешение на продолжение работы.

"Процесс регистрации призван предотвратить использование помощи ХАМАС, который в прошлом сознательно или неосознанно действовал под прикрытием некоторых международных гуманитарных организаций", - говорится в заявлении COGAT.

Израильские военные заявляют, что обнаружили множество доказательств того, что боевики группировки ХАМАС действуют в секторе Газа под прикрытием международных гуманитарных организаций, а также грабят гуманитарные грузы.

Израиль обвиняет Агентство ООН по оказанию помощи и организации работ (БАПОР) в том, что в его ряды проникли представители ХАМАС, которые использует его объекты и забирает помощь. Организация Объединенных Наций отрицает это.

Израиль утверждает, что сотни палестинских боевиков работают в БАПОР, главном агентстве ООН по работе с палестинцами.

Агентство отрицает, что сознательно оказывает помощь вооруженным группам, и утверждает, что быстро принимает меры по очистке от подозреваемых боевиков.

Израиль в январе запретил БАПОР работать на своей территории. США, ранее являвшиеся крупнейшим донором БАПОР, прекратили финансирование агентства в начале 2024 года.

Израиль не смог подтвердить, что данные, собранные в соответствии с новыми правилами, не будут использованы в военных или разведывательных целях, что вызывает серьезные опасения в плане безопасности, заявила Афина Рейберн, исполнительный директор AIDA, зонтичной организации, представляющей более 100 организаций, работающих на палестинских территориях.

Она отметила, что за время войны в Газе было убито более 500 сотрудников гуманитарных организаций.

"Согласие на то, чтобы одна из сторон конфликта проверяла наших сотрудников, особенно в условиях оккупации, является нарушением гуманитарных принципов, в частности нейтралитета и независимости", - сказала она.

По словам Рэйберн, организации выразили свою озабоченность и предложили альтернативы представлению списков персонала, например, проверку третьей стороной, но Израиль отказался вести диалог.