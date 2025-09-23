Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
НАТО предупреждает Россию, что будет защищаться от нарушений воздушного пространства

Флаги участников развеваются на ветру перед местом проведения саммита НАТО в Гааге, 23 июня 2025 года.
Флаги участников развеваются на ветру перед местом проведения саммита НАТО в Гааге, 23 июня 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано
Заявление было сделано после того, как Эстония запросила официальные консультации в соответствии со статьей 4 договора НАТО после того, как три российских истребителя вторглись в ее воздушное пространство.

НАТО выступила во вторник с предупреждением в адрес Москвы, заявив, что будет использовать все средства для защиты от любых дальнейших нарушений своего воздушного пространства после того, как в начале этого месяца над Польшей были сбиты российские беспилотники, а на прошлой неделе Эстония сообщила о вторжении российских истребителей.

Инцидент в Польше 10 сентября стал первым прямым столкновением между НАТО и Россией с момента ее полномасштабного вторжения в Украину, начавшегося в начале 2022 года.

Эстония заявила, что в пятницу три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут без разрешения вторглись в ее воздушное пространство. Кремль это обвинение отверг.

Эти инциденты вызвали широкое замешательство среди руководства стран Европы, подняв вопросы о готовности альянса противостоять растущей российской агрессии.

Истребитель МиГ-31 ВВС России взлетает с авиабазы в Тверской области, 14 февраля 2022 г.
Истребитель МиГ-31 российских ВВС взлетает с авиабазы в Тверской области, 14 февраля 2022 года AP Photo

"У России не должно быть никаких сомнений: НАТО и союзники будут использовать, в соответствии с международным правом, все необходимые военные и невоенные средства для самообороны и сдерживания всех угроз со всех направлений", - говорится в заявлении альянса.

"Мы продолжим реагировать в соответствии с выбранным нами способом, временем и областью применения", - заявили в НАТО, подчеркнув свою приверженность статье 5 основополагающего договора, согласно которой нападение на одного союзника должно рассматриваться как нападение на всех.

Альянс не предоставил никаких подробностей о том, какие меры могут быть приняты.

Заявление было сделано после того, как Эстония запросила официальные консультации в соответствии со статьей 4 договора НАТО, требующей проведения встречи в тех случаях, когда один из членов альянса считает, что его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой.

В понедельник премьер-министр Дональд Туск заявил, что Варшава "без обсуждения" будет сбивать летающие объекты, нарушающие её воздушное пространство. Пока неясно, поддерживают ли такой подход другие союзники.

После нарушения польского воздушного пространства генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о создании программы "Восточный часовой", цель которой - сдержать дальнейшие российские вторжения и продемонстрировать солидарность с Польшей.

"Мы видим, как беспилотники нарушают наше воздушное пространство. Умышленно или нет, но это неприемлемо. Союзники выразили полную солидарность с Польшей. Очень важно противостоять агрессии и защищать каждого члена Альянса", - сказал глава НАТО.

Сотрудники территориальной обороны убирают обломки с разрушенной крыши дома после того, как российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши в районе Люблина, 11 сентября 2025 года
Сотрудники территориальной обороны убирают обломки разрушенной крыши дома после того, как российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши вблизи Люблина, 11 сентября 2025 года AP Photo

Инциденты в Дании и Норвегии

Во вторник премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что нельзя исключать причастность России к инциденту после того, как в понедельник вечером аэропорт Копенгагена был вынужден закрыться на несколько часов после обнаружения нескольких беспилотников.

"Это говорит о том, в какое время мы живем, и к чему мы как общество должны быть готовы", - сказал Фредериксен.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал эти обвинения "безосновательными".

Патруль датской полиции в аэропорту Копенгагена, 22 сентября 2025 года
Патруль датской полиции в аэропорту Копенгагена, 22 сентября 2025 года AP Photo

Также в понедельник вечером аэропорт Осло в Норвегии был закрыт на три часа после сообщений о возможном обнаружении беспилотников.

По данным правительства, Россия трижды нарушала воздушное пространство Норвегии в 2025 году, но пока неясно, был ли инцидент в понедельник преднамеренным или результатом навигационных ошибок.

"Независимо от причины, это недопустимо", - заявил премьер-министр Йонас Гар Стёре.

Дополнительные источники • AP

