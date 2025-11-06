Бельгия усилит безопасность воздушного пространства после вторжения беспилотников

Бельгия созвала совет по национальной безопасности после того, как в последние дни над военными базами и аэропортами были замечены беспилотники, что привело к сбоям в полетах.

Для борьбы с этой угрозой власти рассматривают возможность создания центра наблюдения за воздушным пространством, а также введения обязательной регистрации беспилотников.

"С 1 января мы собираемся ввести в действие NASC, то есть Национальный центр безопасности воздушного пространства. Он будет находиться в Бовешене, на военной базе. Он уже существует, но должен быть более оперативным, чтобы в нем могли работать все службы безопасности, так что это первая и самая большая задача на ближайшие недели", - заявил журналистам Тео Франкен, министр обороны Бельгии.

Министр внутренних дел Бельгии Бернар Кентен общается с представителями СМИ по прибытии на заседание Совета национальной безопасности в Брюсселе, четверг, 6 ноября 2025 года. AP Photo

"Мы работаем над моделью "обнаружение, идентификация и возможная нейтрализация". Это та основа, над которой мы работаем", - добавил Бернар Кентен, министр внутренних дел Бельгии.

Вторжение беспилотников произошло в то время, когда ЕС оказывает давление на Бельгию с целью конфискации российских замороженных активов, хранящихся в депозитарии Euroclear в Брюсселе. Эти средства планируется использовать для выдачи многомиллионного кредита Украине.

Гибридная война

Несмотря на отсутствие доказательств, многие подозревают, что за инцидентами с беспилотниками стоит Россия.

"Вы должны спросить себя, кому это выгодно, и это определенно Россия", - сказал Euronews Свен Бископ, директор Института Эгмонта.

"Я думаю, что эффект, которого она добивается, двойной. Во-первых, это запугивание наших руководителей, возможно, связанное с решениями, которые должны быть приняты в отношении Euroclear, а во-вторых, это попытка разделить общественное мнение. Возможно, некоторые люди будут склонны сказать: ну, если только мы бросим Украину, то у нас не будет этой проблемы", - добавил он.

Штаб-квартира Euroclear в Брюсселе, четверг, 23 октября 2025 года. AP Photo

Ожидается, что в пятницу министр обороны Бельгии представит план инвестиций в размере 50 миллионов евро в "инициативу по борьбе с беспилотниками".

Бельгия также рассматривает возможность сбивать вторгшиеся беспилотники.

"В частности, Бельгия поняла, что нам нужна правовая база, позволяющая сбивать беспилотники. Конечно, нам нужен военный потенциал, который сможет это делать. Теперь эта работа будет ускорена, чтобы мы были готовы к ней в самое ближайшее время", - сказал Свен Бископ.

Знак, запрещающий полеты беспилотников, за пределами периметра международного аэропорта Брюсселя в Завентеме, Бельгия, после сообщений о ночной активности беспилотников в среду, 5 ноября 2025 года. AP Photo

Российское посольство в Брюсселе отрицает какую-либо причастность к работе беспилотников в воздушном пространстве Бельгии.

В последнее время случаи вторжения беспилотников происходят во многих европейских странах, таких как Дания, Германия и Норвегия.

Польша и Румыния уже приняли решение о развертывании новой системы вооружения для защиты от беспилотников. Американская система Merops, которая достаточно мала, чтобы поместиться в кузове пикапа среднего размера, может идентифицировать беспилотники и приближаться к ним, используя искусственный интеллект для навигации в условиях подавления спутниковой и электронной связи.