Убитые террористами Шири Бибас и ее сыновья-рыжики Ариэль и Кфир похоронены в одном гробу

Они навсегда останутся вместе... Убитые в секторе Газа Шири Бибас и двое ее маленьких сыновей, Ариэль и малыш Кфир, похоронены в одном гробу на кладбище Цохер в кибуце Нир Оз.

Семья была похищена во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Ариэлю было четыре года, а Кфиру - всего девять месяцев. В плен попал и отец семьи Ярден Бибас. В начале февраля мужчина был освобожден в рамках соглашения о прекращении огня с ХАМАС.

Во время траурной церемонии Ярден Бибас прочел душераздирающую речь о своей разбитой абсолютным злом жизни. Долг памяти убитой заложнице и ее двум сыновьям отдал президент Израиля Ицхак Герцог.

"Сегодня вся страна и весь народ переживают горе и траур, охвачены болью и слезами. В час, когда два маленьких ягненка — золотые малыши — наконец-то возвращаются к своей матери, обратно к нам, обратно домой. И мы — все мы — целая нация с разбитым сердцем, сопровождаем их к месту последнего упокоения. Дорогой Боже, это не то возвращение, о котором мы молились", - написал на платформе Х президент Герцог.

Похороны прошли в частном порядке ( государственных чиновников и общественность попросили не присутствовать), но они транслировались по видеоканалу, который одновременно ретранслировали все основные израильские телеканалы. На пути следования траурной процессии выстроились десятки тысяч людей. Многие держали оранжевые шары или надели одежду оранжевого цвета, отдавая дань рыжикам - Ариэлю и Кфиру.

Тела Шири, Ариэля и Кфира Бибаса были возвращены в рамках соглашения о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС.

Согласно оценкам израильских официальных лиц, опубликованным после опознания ее тела, Шири Бибас была жестоко убита ее похитителями в ноябре 2023 года вместе с ее сыновьями.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что по заключению патологоанатомов, Ариэль и Кфир были убиты намеренно, жестоко и хладнокровно. "ХАМАС лжет, что дети погибли в результате израильского авиаудара. Экспертиза показала, что они были хладнокровно убиты террористами, которые даже не стреляли в мальчиков, а убили их голыми руками", - сказал Хагари.