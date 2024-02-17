Дональда Трампа оштрафовали на 355 миллионов долларов

By Euronews

Суд в Нью-Йорке обязал экс-президента США Дональда Трампа выплатить штраф в 355 миллионов долларов по делу о мошенничестве. Трамп назвал решение суда "охотой на ведьм", его защита подаст апелляцию.

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Суд в Нью-Йорке обязал экс-президента США Дональда Трампа выплатить штраф в 355 миллионов долларов по делу о мошенничестве. Ему также запретили на три года занимать должности в какой-либо нью-йоркской корпорации и подавать заявки на кредиты в любом финансовом учреждении Нью-Йорка. На четыре миллиона долларов были также оштрафованы двое сыновей Трампа - Дональд-младший и Эрик

Судья Артур Энгорон удовлетворил иск против Трампа, в котором говорилось, что он и его сыновья в течение примерно десяти лет отправляли ложные финансовые отчеты, преувеличивая состояние и стоимость активов на миллиарды долларов, чтобы получать лучшие условия у банков и страховых компаний при сделках с недвижимостью. Среди активов, стоимость которых завысили Трампы, — Trump Tower в Нью-Йорке и резиденция Мар-а-Лаго во Флориде.

Адвокаты Трампа заявили, что подадут апелляцию. Трамп не признал обвинения и, в свою очередь, обвинил судью и генпрокурора Нью-Йорка в коррупции и "нечестной игре", заявив, что те ведут "охоту на ведьм" в интересах Джо Байдена.