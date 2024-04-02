By Euronews и AP

Дональд Трамп внёс залог в размере 175 миллионов долларов, чтобы предотвратить арест активов. Речь идёт о деле о гражданском мошенничестве в Нью-Йорке, по которому адвокаты экс-президента подают апелляцию.

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Ранее Апелляционный суд Нью-Йорка дал Трампу 10 дней на выплату после того, как в прошлом месяце коллегия судей согласилась сократить сумму, необходимую для прекращения принудительного исполнения приговора.

Залог гарантирует выплату в случае, если решение суда будет оставлено в силе. При таком развитии событий предполагаемый кандидат в президенты от Республиканской партии должен будет выплатить государству всю сумму, которая растёт с каждым днем. Если же апелляция адвокатов Трампа увенчается успехом, ему не придется ничего платить, он получит обратно вложенные сейчас деньги.

Как и было обещано, господин Трамп внес залог. Он надеется отстоять свои права в ходе апелляции и отменить этот несправедливый вердикт Алина Хабба адвокат

До тех пор, пока апелляционный суд не вмешался и не снизил размер залога, генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс была готова предпринять усилия по исполнению судебного решения, в том числе путем наложения ареста на объекты недвижимости Трампа. В понедельник её офис отказался от комментариев.

Суд вынес решение после того, как адвокаты Трампа пожаловались на “практическую невозможность” заставить их клиента подписать облигацию на сумму 454 миллиона долларов плюс проценты.

Компания, предоставившая залоговое обеспечение, Knight Specialty Insurance, сообщила, что как наличные, так и облигации были использованы в качестве обеспечения для апелляционного залога Трампа.

Трамп борется за то, чтобы опротестовать решение судьи от 16 февраля, согласно которому он солгал о своем благосостоянии, когда создавал империю недвижимости. Судебный процесс был сосредоточен на том, как оценивались активы Трампа на основе финансовых отчетов, которые направлялись банкирам и страховщикам для получения кредитов и заключения сделок.

Трамп отрицает какие-либо правонарушения, утверждая, что заявления о его состоянии были сделаны с оговорками учреждениями, которые предоставляли ему кредиты или страховали его.

Апелляционный отдел судов штата анонсировал, что рассмотрит аргументы в сентябре. Конкретная дата пока не назначена. Если все пойдет по плану, это произойдет в последние недели президентской гонки.

Согласно законодательству Нью-Йорка, подача апелляции не приостанавливает исполнение судебного решения. Но существует отсрочка, если физическое или юридическое лицо получает залог, гарантирующий выплату причитающейся суммы.