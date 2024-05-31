Трамп назвал «фальсифицированным» суд, признавший его виновным

By Euronews и AP

Экс-президента признали виновным незадолго до начала Республиканского конвента, который может выдвинуть Трампа официальным кандидатом на президентских выборах

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«Это был сфальсифицированный суд», — заявил Дональд Трамп на пресс-конференции после вынесения ему обвинительного приговора.

В пятницу присяжные признали его виновным в подделке деловой документации, с помощью чего его адвокаты выплатили «деньги за молчание» порнозвезде Сторми Дэниэлс: та утверждает, что занималась сексом с Трампом в 2006 году. А рассказать об этом она собиралась в 2016-м, прямо перед выборами, в результате которых Трамп стал главой Белого дома — так что выплату рассматривают и как попытку повлиять на исход голосования.

Это первый случай, когда бывший президент США был признан виновным в уголовных преступлениях.

Трампу предъявлены ещё три обвинения в совершении уголовных преступлений, но это дело стало первым, дошедшим до суда и, скорее всего, останется единственным до президентских выборов в США в ноябре.

Судья отложил вынесение приговора до 11 июля, Трампу грозит до четырёх лет лишения свободы.