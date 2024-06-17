EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости

Trending

Latest stories

Европа

Categories

Программы

Мир

Categories

Программы

Featured

Business

Categories

Программы

Next

Categories

Программы

Green

Categories

Программы

Здоровье

Categories

Программы

Культура

Categories

Программы

Путешествия

Categories

Программы

Видео
другие

Спецвыпуск

EventsСобытияподкасты
Loader

Find Us

РЕКЛАМА

Сербия возвращается к проекту по добыче лития

Президент Сербии Александр Вучич (слева)
Президент Сербии Александр Вучич (слева) Авторское право Olivier Hoslet/AP
Авторское право Olivier Hoslet/AP
By Кнарик Хачатрян
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Власти Белграда планируют разрешить компании Rio Tinto открыть крупнейший в Европе литиевый рудник в Сербии.

РЕКЛАМА

Компания Rio Tinto, стоящая за планом создания крупнейшего в Европе литиевого рудника в Сербии, предпринимает новые усилия, чтобы вернуть его к жизни.

В 2022 году после массовых протестов правительство Сербии остановило горнодобывающий проект "Джадар" стоимостью 2,4 млрд доллларов. Компания Rio Tinto недавно опубликовала экологическое исследование, в котором утверждается, что этот проект не окажет большого вредоносного воздействия на окружающую среду.

Мариянти Бабич, представитель Rio Tinto в Сербии:

"Публикация этих планов не означает, что реализация проекта "Джадар" продолжается. Если он будет реализован, то исследования будут представлены в установленном законом порядке, предполагающем общественное обсуждение".

Руду будут добывать на глубине от 370 до 650 метров. По прогнозам, рудник будет производить 58 000 тонн лития в год.

Два года назад Сербская академия наук и искусств объявила, что реализация проекта "Джадар" будет иметь разрушительные последствия для окружающей среды.

Велимир Радмилович, Сербская академия наук и искусств:

"Реализация проекта "Джадар" приведет к массовому опустошению космоса, постоянным изменениям характера ландшафта, деградации биоразнообразия земель, лесов, поверхностных и подземных вод, перемещению местных жителей, прекращению устойчивой и прибыльной сельскохозяйственной деятельности".

Публикуя рабочий проект исследования, Rio Tinto заявляет, что хочет начать общественные дебаты о воздействии на окружающую среду.

Премьер-министр Милош Вучевич не объявляет о будущих шагах своего кабинета, но подчеркивает, что литий может стать серьезным преимуществом для Сербии.

Милош Вучевич, премьер-министр Сербии:

"Я верю, что можно развивать экономику и сохранять экологию, окружающую среду и людей. Я считаю, что стратегическое преимущество Сербии заключается в рудах и полезных ископаемых, и считаю, что мы должны учитывать национальные интересы и интересы нашего народа, а не интересы частных компаний".

Правительство Сербии собирается дать "зелёный свет" проекту "Джадар", согласно интервью президента страны Александра Вучича газете Financial Times.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Вучич: большинство стран ООН не поддержали резолюцию

Милорад Додик вновь говорит об отделении от БиГ

Китай и Сербия расширяют стратегическое партнерство

окружающая среда Сербия литий