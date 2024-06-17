Сербия возвращается к проекту по добыче лития

Власти Белграда планируют разрешить компании Rio Tinto открыть крупнейший в Европе литиевый рудник в Сербии.

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Компания Rio Tinto, стоящая за планом создания крупнейшего в Европе литиевого рудника в Сербии, предпринимает новые усилия, чтобы вернуть его к жизни.

В 2022 году после массовых протестов правительство Сербии остановило горнодобывающий проект "Джадар" стоимостью 2,4 млрд доллларов. Компания Rio Tinto недавно опубликовала экологическое исследование, в котором утверждается, что этот проект не окажет большого вредоносного воздействия на окружающую среду.

Мариянти Бабич, представитель Rio Tinto в Сербии:

"Публикация этих планов не означает, что реализация проекта "Джадар" продолжается. Если он будет реализован, то исследования будут представлены в установленном законом порядке, предполагающем общественное обсуждение".

Руду будут добывать на глубине от 370 до 650 метров. По прогнозам, рудник будет производить 58 000 тонн лития в год.

Два года назад Сербская академия наук и искусств объявила, что реализация проекта "Джадар" будет иметь разрушительные последствия для окружающей среды.

Велимир Радмилович, Сербская академия наук и искусств:

"Реализация проекта "Джадар" приведет к массовому опустошению космоса, постоянным изменениям характера ландшафта, деградации биоразнообразия земель, лесов, поверхностных и подземных вод, перемещению местных жителей, прекращению устойчивой и прибыльной сельскохозяйственной деятельности".

Публикуя рабочий проект исследования, Rio Tinto заявляет, что хочет начать общественные дебаты о воздействии на окружающую среду.

Премьер-министр Милош Вучевич не объявляет о будущих шагах своего кабинета, но подчеркивает, что литий может стать серьезным преимуществом для Сербии.

Милош Вучевич, премьер-министр Сербии:

"Я верю, что можно развивать экономику и сохранять экологию, окружающую среду и людей. Я считаю, что стратегическое преимущество Сербии заключается в рудах и полезных ископаемых, и считаю, что мы должны учитывать национальные интересы и интересы нашего народа, а не интересы частных компаний".

Правительство Сербии собирается дать "зелёный свет" проекту "Джадар", согласно интервью президента страны Александра Вучича газете Financial Times.