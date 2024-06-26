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Агентство Евросоюза Frontex будет охранять все границы Сербии

Комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон назвала Сербию "ключевым партнёром ЕС в управлении миграцией".
Комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон назвала Сербию "ключевым партнёром ЕС в управлении миграцией". Авторское право Captura de vídeo de AP
Авторское право Captura de vídeo de AP
By Надежда Дрямина
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ЕС и Сербия укрепляют сотрудничество для противодействия нелегальной миграции и борьбы с преступностью. По новому соглашению Белграда и Брюсселя, европейская погранслужба будет осуществлять контроль на всех сербских границах, а не только границах со странами блока.

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Frontex будет охранять границы Сербии. Соответствующее соглашение Белград и Брюссель подписали во вторник. По нему европейская служба будет осуществлять контроль и проводить проверки не только на границах Сербии с государствами-членами ЕС, но и на всей пограничной территории страны. Цель: предотвращение нелегальной миграции и борьба с трансграничной преступностью в регионе.

Ивица Дачич, министр внутренних дел Сербии:

“Это уже второе соглашение, которое мы подписываем с Frontex, согласно которому полицейские силы будут размещены не только на государственных границах с Венгрией и Болгарией, в рамках операции “Сербия-материк”, но и на государственных границах Сербии с третьими странами. Это значительный вклад в борьбу с трансграничной преступностью и нелегальной миграцией”.

Комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон назвала Сербию "ключевым партнёром ЕС в управлении миграцией".

Соглашение позволит Frontex проводить совместные операции с местными пограничниками и размещать постоянный контингент в любой точке на территории Сербии.

В настоящее время в странах Западных Балкан уже находятся 480 сотрудников службы, 111 из них - осуществляют охрану границ Сербии с Венгрией и Болгарией.

В последние годы поток нелегальных мигрантов по "балканскому маршруту", который проходит через Турцию, Болгарию, Северную Македонию и Сербию, вырос.

Тысячи выходцев с Ближнего Востока, Афганистана, Пакистана и Северной Африки ежегодно следуют по нему, чтобы добраться до экономически развитых европейских стран.

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