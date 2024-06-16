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Саудовская Аравия: "побивание шайтана камнями" - кульминационный обряд хаджа

Мекка, Саудовская Аравия
Мекка, Саудовская Аравия Авторское право Rafiq Maqbool/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Rafiq Maqbool/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Daniel BellamyEuronews и AP
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Паломники в Саудовской Аравии приступили к завершающему обряду хаджа "побиванию шайтана камнями". Ритуал знаменует и начало праздника Курбан-байрам или Ид аль-Адха.

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В Мекке мусульмане совершают один из традиционны хобрядов хаджа - символическое "побивание дьявола камнями". Люди бросают их в три стены (ранее столбы), которые называются джамарат. Обряд олицетворяет собой предание, согласно которому шайтан пытался помешать Ибрагиму, когда тот направлялся на молитву. В ответ пророк кидал в него камнями.

Ритуал знаменует последние дни хаджа и начало праздника Курбан-байрам или Ид аль-Адха. Он отмечается в течение нескольких дней.

В воскресенье утром толпы людей направились пешком к месту совершения обряда. Большинство паломников пытались защититься от палящего солнца зонтиками. Но многие страдали из-за невыносимой жары.

Мекка, Саудовская Аравия
Мекка, Саудовская АравияAP

Репортер Associated Press видел, как многие паломники, особенно пожилые, падали в обморок. На помощь им были направлены силы безопасности и медики. Пострадавших на каталках переносили в машины скорой помощи или полевые госпитали. По данным саудовских метеорологических служб, в Мекке температура воздуха достигала 47 градусов, а в Мине - 46 градусов. Несмотря на удушающую жару, многие паломники выражали радость по поводу того, что им удалось завершить свое паломничество.

Мекка, Саудовская Аравия
Мекка, Саудовская АравияAP

Считается, что паломничество к святым местам ислама в Мекке хотя бы раз в жизни должен совершить каждый мусульманин.

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