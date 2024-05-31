By Euronews

По данным полиции, в результате инцидента пострадали несколько человек, в том числе ультраправый активист, выступающий против ислама.

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Вооружённый ножом человек ранил нескольких прохожих на площади в юго-западном немецком городе Мангейме в пятницу.

Полиция открыла огонь по нападавшему, который также был ранен.

По данным полицейских, инцидент произошел вскоре после 11:30 утра. Они сказали, что не могут сразу сообщить о тяжести ранений.

По данным Euronews, в результате нападения пострадал немецкий ультраправый активист и критик ислама Михаэль Штюрценбергер.