Тяжелым испытанием для миллионов мусульман, отправившихся в Мекку для совершения хаджа, стала экстремальная жара.

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Более 1300 паломников умерли во время хаджа в Саудовской Аравии из-за сильной жары. Такие цифры привели власти королевства, отметив, что чаще всего причиной смертей становились обезвоживание и физическое истощение.

Ежегодно к святым местам в Мекку устремляются миллионы мусульман. В нынешнем году температура там экстремально высокая - в некоторые дни столбик термометра поднимался до плюс 45 градусов.

Министр здравоохранения страны Абдель Рахман аль-Джаляджель заявил, что большинство погибших (83%) не имели так называемых хадж-виз, то есть не были официального зарегистрированы. Это означает отсутствие временного жилья, где можно укрыться от палящего солнца, и доступа к кондиционерам.

По данным главы ведомства, 95 человек доставлены в больницы. Некоторые из них самолётом отправлены для лечения в столицу Эр-Рияд. Всего, как сообщают власти, 465 тысяч пострадавших паломников получили медицинскую помощь.

Как добавил Ааль-Джаляджель, процесс опознания усложнён тем, что у многих паломников не было документов. Он уточнил, что погибших хоронят в Мекке.

Эпидемии, давки с многочисленными жертвами часто сопровождают хадж. Но в нынешнем году отмечается чрезвычайно большое число жертв именно в связи с жарой.