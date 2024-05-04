Пасха: история и традиции

By Euronews

Православные верующие встречают главный религиозный праздник

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В этом году православные христиане отмечают главный церковный праздник Пасху, или Воскресение Христово, 5 мая. Он посвящен воскрешению Иисуса Христа, событию, которое является центральным в Священной истории. Сведения о нем содержатся во всех четырех Евангелиях - от Матфея, Марка, Луки и Иоанна.

Свое название праздник получил название от слова "пасах", что в переводе с иврита значит "миновать", "пройти мимо" (отсюда - Песах, или иудейская Пасха; отмечается в память исхода еврейского народа из Египта). В православной традиции слово приобрело иной смысл - "прехождение от смерти к жизни, от земли к небу".

Дата праздника ежегодно исчисляется по лунно-солнечному календарю. По решению первого Вселенского собора христианских церквей 325 года в Никее Пасха должна отмечаться после иудейской - в ближайшее воскресенье после первого полнолуния, наступающего за весенним равноденствием. При этом если полнолуние выпадает на субботний или воскресный день, то она празднуется в следующее за ними воскресенье. Поэтому праздник не имеет постоянной календарной даты и приходится каждый год на разные дни - как правило, между 4 апреля и 8 мая (между 22 марта и 25 апреля по юлианскому календарю, или по старому стилю). Для их вычисления используется специальная методика (пасхалия), служащая для определения Пасхи, а также зависящих от нее церковных праздников и постов.

Даты празднования Пасхи у католиков и православных, как правило, различаются, так как западные христиане используют григорианский календарь, а восточные - юлианский. Обычно католики встречают праздник раньше, однако иногда католическая и православная Пасха совпадают (в последний раз это произошло в 2017 году).

Православный верующий целует икону, изображающую подготовку Иисуса Христа к погребению, в монастыре Апостолос Андреас на полуострове Карпасия на Кипре Petros Karadjias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Евангельские события

Сам момент воскрешения не описан в канонических новозаветных текстах. Священное Писание, а также некоторые апокрифические источники рассказывают лишь о событиях, связанных с этим библейским чудом.

После смерти Спасителя член Синедриона и тайный ученик Христа Иосиф Аримафейский обратился к римскому наместнику, прокуратуру Иудеи Понтию Пилату с просьбой забрать тело усопшего. Получив разрешение, Иосиф похоронил Иисуса в своем склепе, расположенном в саду у Голгофы, и завалил вход в гробницу тяжелой каменной плитой. Тело Спасителя было погребено в пятницу (Страстная, или Великая, пятница), накануне иудейской Пасхи.

На рассвете третьего дня к пещере направились женщины - ученицы Иисуса, которые прибыли вместе с ним в Иерусалим из Галилеи. Они хотели совершить ритуальное умащение тела усопшего специальными благовониями (миро). Подойдя к гробнице, женщины увидели, что камень у входа сдвинут, склеп пуст. В нем остались лишь погребальная плащаница и платок, которым иудеи закрывали лицо умершего. Жены-мироносицы первыми из последователей Христа узнали о чуде воскрешения и сообщили об этом остальным его ученикам. День, в который произошли эти события, ныне называется воскресеньем.

Символическое значение Пасхи

Вера в воскрешение Спасителя из мертвых является основной доктриной христианства. Считается, что Христос, умерший на кресте и воскресший спустя три дня, одержал победу над самой смертью.

До пришествия Спасителя, согласно христианскому вероучению, двери рая были закрыты для всех людей: и грешники, и праведники попадали в преисподнюю. На второй день после своей смерти (то есть в Страстную субботу, или Великую субботу) Иисус Христос спустился в ад и освободил из него души ветхозаветных праведников и первых людей - Адама и Евы. Спаситель также открыл путь на небеса для тех, кто уверовал в него.

Учение о сошествии в ад основано на нескольких текстах из Священного Писания, прежде всего на послании апостола Петра. О сошествии Христа в ад верующие вспоминают на богослужениях в последнюю неделю перед Пасхой (Страсти Христовы).

История праздника в России

В дореволюционной России Пасха являлась государственным праздником, первые дни Светлой (пасхальной) недели были нерабочими. После Октябрьской революции 1917 года и прихода к власти большевиков ситуация начала меняться в связи с развернувшейся в стране борьбой с "религиозными предрассудками". Сам праздник отмечался, но выходными оставались лишь собственно воскресенье и следующий за ним понедельник. В 1928 году все дни пасхальной недели стали рабочими. Официального запрета на празднование не последовало, однако власти попытались заменить Пасху светскими мероприятиями, например собраниями коммунистической молодежи ("красные пасхи", "комсомольские пасхи"). Посещать церковные службы прихожанам стало небезопасно, это могло стать основанием для увольнения с работы, а также причиной уголовного преследования по политическим мотивам.

Открыто отметить праздник советские власти позволили верующим лишь однажды - после начала Великой Отечественной войны. В ночь на 5 апреля 1942 года в Москве был отменен комендантский час. В столице и области прошли пасхальные службы, которые, по данным московского управления НКВД, посетили 85 тысяч человек. Богослужения также состоялись в блокадном Ленинграде, в некоторых других городах и населенных пунктах страны.

Негласный запрет на празднование Пасхи сохранялся на протяжении последующих 40 лет. В конце 1980-х годов, в канун 1000-летия крещения Руси (1988), начался пересмотр государственной политики в отношении церкви и прав верующих. В ночь на 7 апреля 1991 года была организована первая телевизионная трансляция главного пасхального богослужения из Богоявленского кафедрального собора в Елохове, расположенного в Москве (с 2001 года эти службы проводятся в храме Христа Спасителя).

18 апреля 1993 года на пасхальных торжествах впервые присутствовал президент РФ Борис Ельцин. С тех пор посещение богослужений на Пасху первыми лицами государства стало традицией. Кроме того, ежегодно президент РФ поздравляет православных христиан и всех граждан России с праздником Пасхи.

Дмитрий Медведев и Владимир Путин в Храме Христа Спасителя на Пасху в 2009 году Mikhail Klimentyev/AP

Подготовка к Пасхе

Подготовка к празднику начинается во время Страстной недели - последней недели Великого поста. Каждый ее день посвящен воспоминаниям о последних днях пребывания на земле Иисуса Христа. Особенное значение в церковном календаре имеют четверг, пятница и суббота. Страстной (Чистый) четверг связан в первую очередь с воспоминаниями о Тайной вечере, во время которой Христос установил главное церковное таинство - Святое причастие. Поэтому в этот день верующие приходят в храм и причащаются. Во время богослужения в кафедральных соборах совершается особый обряд (чин): архиерей моет ноги 12 священникам или монахам в память о том, как Христос омыл ноги своим ученикам, показав им пример смирения. Кроме того, в этот день принято наводить порядок в доме, приступать к выпечке пасхальных куличей и крашению яиц.

В Страстную пятницу верующие вспоминают о распятии и мученической смерти Иисуса Христа, литургии не проводятся, вечером совершается служба с выносом плащаницы (ткань с изображением лежащего в гробу Христа). Затем священнослужители читают канон "Плач Богородицы". Страстная пятница - единственный день в году, когда в церквях не звонят в колокола. Предписан особенно строгий пост, вплоть до полного воздержания от пищи.

Суббота - последний день поста и одновременно канун Светлого воскресенья. Церковь воспоминает погребение Христа и его сошествие в ад, откуда он вывел души праведников и первых людей. В православных храмах до начала пасхальной службы прихожане ждут Благодатного огня, который священнослужители доставляют из храма Гроба Господня в Иерусалиме. От него зажигают церковные свечи, многие верующие уносят лампаду с огнем домой, где стараются поддерживать его в течение года.

Крестный ход в Вильнюсе AP Photo/Mindaugas Kulbis

Пасхальные торжества

Все сорок дней - с Пасхи до Вознесения - в церковных канонах считаются праздничными, но наиболее торжественно отмечается первая неделя. Она называется Светлой, как и каждый из ее дней, и празднуется "как един день". В это время ежедневно проводят торжественные богослужения, открывают Царские врата (двери в алтарь), которые в обычные дни закрыты, и повсюду звонят колокола.

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Пасхальное торжественное богослужение начинается в ночь на Светлое воскресенье, обычно около 23:00, и длится несколько часов. Первая его часть называется полунощницей. В это время в алтаре на престол кладут плащаницу, которая будет находиться там 40 дней, до Вознесения Господня.

О начале праздника возвещает колокольный звон - благовест. Ровно в полночь начинается торжественная ранняя служба (заутреня). Под колокольный звон священнослужители и прихожане трижды совершают шествие вокруг храма (крестный ход) - против солнца или против часовой стрелки, что символизирует следование навстречу воскресшему Христу. При этом крестный ход также символически повторяет шествие к гробу Христа жен-мироносиц, которые первыми узнали о чуде воскрешения.

Во время богослужений произносится пасхальное приветствие и ответ на него: "Христос воскресе" и "Воистину воскресе".

Затем служат божественную литургию и освящают особый хлеб - артос ("квасной хлеб" с греч.), или "просфора всецелая". Он является символом того хлеба, который апостолы оставляли на столе во время трапезы для своего незримо присутствующего учителя. В православной традиции артос представляет собой высокий круглый хлеб с изображением креста и тернового венца или иконы Воскресения Господня. Во время служб Светлой недели хлеб лежит в храме на аналое перед иконостасом, а между богослужениями - перед открытыми Царскими вратами или перед иконой Христа. Во время крестного хода, совершаемого на пасхальной неделе ежедневно, артос обносят вокруг храма, затем возвращают на прежнее место. В Светлую субботу освященный хлеб делят между всеми участниками богослужения.

Основные цвета пасхальной службы - белый и красный: первый символизирует божественный свет, второй - любовь Бога к роду человеческому.

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Традиции

В субботу в храмах начинают освящать куличи, творожные пасхи, крашеные яйца. Пасхальный кулич представляет собой домашний аналог артоса - цилиндрической формы хлеб из сдобного теста. Его пекут с изюмом, цукатами, сухофруктами, орехами, шоколадом и прочим. Освященный кулич во время пасхальной трапезы, как и артос, символизирует для верующих присутствие рядом с ними Господа.

Пасха изготавливается из творога в форме усеченной пирамиды - по аналогии с гробом, в котором лежало тело Иисуса. Наверху пасхи должны быть буквы "ХВ", означающие приветствие "Христос воскресе", на боковых сторонах - изображения креста, копья, цветов и других символов страданий и воскрешения Господа.

Обычай красить яйца был распространен у восточных славян еще до зарождения христианства и связан с весенними языческими культами. Христианская традиция вложила в это новый смысл: пасхальное яйцо - символ жизни, а красный цвет скорлупы - крови Христовой, пролитой ради спасения людей. Окрашенные в один цвет яйца ("крашенки") и расписанные узорами ("писанки") принято дарить родным и гостям.

Традицию освящать на Пасху яйца часто связывают с притчей о святой Марии Магдалине. Придя в Рим, она преподнесла императору Тиберию простое куриное яйцо. На вопрос, что означает этот дар, Мария ответила, что он символизирует воскрешение Христа и возрождение человечества для вечной жизни. Император сказал, что поверит в воскрешение, только если белое яйцо станет красным. И тут же скорлупа яйца изменила цвет.

Согласно православным канонам, на Пасху не полагается ездить на кладбище и совершать панихиды, поскольку этот день считается праздником возрождения. Посещать могилы близких церковь советует в первый вторник после пасхальной недели, известный как Радоница.