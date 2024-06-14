США направили к Кубе быстроходную атомную субмарину после захода в порт Гаваны кораблей РФ

By Euronews

Быстроходная атомная подводная лодка ВМС США прибыла в залив Гуантанамо после того, как российские военные корабли зашли в порт Гаваны после учений.

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К юго-восточному побережью Кубы прибыла атомная подводная лодка USS Helena Военно-морских сил США - через сутки после того, как в порт Гаваны зашли российские боевые корабли, проводившие учения по применению высокоточного ракетного оружия в Атлантическом океане.

Южное командование США сообщило, что заход подлодки в залив Гуантанамо был запланирован заранее.

Российская корабельная ударная группа с фрегатом "Адмирал Горшков" и атомной подводной лодкой "Казань" находится на Кубе с 12 июня.

"В День России отряд кораблей Северного флота в составе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков", атомного подводного ракетного крейсера "Казань", среднего морского танкера "Академик Пашин" и спасательного буксирного судна "Николай Чикер" прибыл с неофициальным визитом в порт Гавана Республики Куба. За несколько часов до захода в порт столицы Республики Куба разнородная тактическая корабельная ударная группа в составе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и атомного подводного ракетного крейсера проекта 885М "Казань" завершила учение по применению высокоточного ракетного оружия", - сообщили в МО РФ.

Российская атомная подлодка "Казань" в порту Гаваны Arial Ley/AP

Кубинские и российские власти разрешили всем желающим подняться на борт фрегата "Адмирал Горшков". К кораблю выстроилась длинная очередь.

В ходе учений в Атлантике экипажи фрегата и атомной подводной лодки отрабатывали "применение высокоточного ракетного оружия способом компьютерного моделирования по морским целям, обозначающим корабельные группировки условного противника и находящимся на удалении свыше 600 километров".

Американские СМИ отмечают, что Гавана находится 160 км от Ки-Уэста, штат Флорида, где расположена военно-морская авиабаза США.

Представители Белого дома подчеркивают, что российские корабли не представляют угрозы, однако их появление в регионе расценивают как демонстрацию силы на фоне напряженности между Москвой и Западом из-за войны в Украине.