После обидного поражения от ультраправого "Национального объединения" на выборах в ЕС президент Франции Эммануэль Макрон распустил парламент. Теперь избирателям придётся вернуться на участки для голосования, чтобы выбрать 577 членов Нацсобрания, - 30 июня в первом туре и 7 июля во втором.

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Во Франции близятся досрочные парламентские выборы. Первый тур состоится 30 июня, второй - неделю спустя. Голосование было назначено после того, как президент Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания - нижней палаты законодательного органа.

Как будут проходить выборы? Какие результаты прогнозируют социологи? И чего стоит ожидать?

Как проходят выборы в парламент?

В Национальном собрании 577 мест. Роль депутата заключается в том, чтобы предлагать законопроекты, вносить в них поправки и голосовать по ним.

В первом туре голосования 30 июня французские избиратели выберут одного из кандидатов, баллотирующихся в их округе.

Если кандидату удастся набрать абсолютное большинство голосов (более 50 % при участии не менее 25 % зарегистрированных избирателей), он автоматически побеждает.

В отличие от президентских выборов, здесь решающее значение имеет процент воздержавшихся.

Если ни один из кандидатов не набирает абсолютного большинства голосов, проводится второй тур, который запланирован на 7 июля. В него может выйти любой кандидат, набравший более 12,5 % голосов.

Мандат в Нацсобрании получит тот, кого поддержит наибольшее число избирателей.

Как устроена система управления Франции?

Во Франции смешанная форма правления, которая характеризуется соблюдением баланса между сильным президентом и влиятельным парламентом.

В отличие от большинства других стран с парламентской системой (вспомните Великобританию или Канаду), глава государства избирается непосредственно народом, что придает ему дополнительные авторитет и легитимность.

Конституция 1958 года регулирует политическую систему Франции, называемую Пятой республикой.

Шарль де Голль - первый избранный президент Пятой республики Anonymous/AP

Она была принята, чтобы ограничить власть Национального собрания после периода сильной нестабильности правительства во времена Четвёртой республики.

В 1962 году в результате референдума был изменён порядок избрания президента. С тех пор глава государства избирался всеобщим голосованием.

"С этого момента система стала более "президентской" в том смысле, что граждане стали уделять больше внимания президенту, чем депутатам парламента, тогда как следовало бы гораздо больше внимания уделять именно парламентариям, и сегодня мы это прекрасно понимаем", - объясняет Александр Фрамбери-Иакобон, эксперт по вопросам права из Университета Бордо.

Новая конституция наделила президента особыми полномочиями, такими как роспуск парламента или назначение референдума.

Четыре прогнозируемых сценария по итогам парламентских выборов

Исход 1: партия Макрона получает абсолютное большинство голосов

На предстоящих парламентских выборах цель любой партии - получить не менее 289 мест, чтобы иметь абсолютное большинство в Национальном собрании и, таким образом, получить возможность проводить свою программу, не вступая в переговоры с другими партиями.

Если либеральная партия Эммануэля Макрона победит, президент сможет снова назначить Габриэля Атталя своим премьер-министром.

Исход 2: партия Макрона получает относительное большинство голосов

Если партия "Возрождение" получит относительное большинство - например, 230 мест, как сейчас, то она не сможет управлять страной в одиночку и должна будет создавать альянсы для принятия определённых законов.

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Исход 3: ни одна партия не получает большинства

Если ни одна из партий не получит большинства и правящая коалиция не будет сформирована, это может привести к тупиковой ситуации в правительстве.

У многих такой сценарий вызывает опасения, поскольку для Франции это скорее прецедент.

"В этом случае будет гораздо сложнее продолжать масштабные реформы, которые продвинули бы Францию вперёд. Вместо этого мы окажемся в состоянии стагнации", - объясняет Александр Фрамбери-Иакобон.

Одно можно сказать с уверенностью: в течение года нельзя будет назначить ещё одни выборы, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию".

В условиях политического паралича "одним из решений для Эммануэля Макрона была бы отставка", - говорит Франсуа-Ксавье Милле, профессор конституционного права в Университете Антильских островов.

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Но сам французский лидер пока исключает такую возможность. Ни парламент, ни правительство не могут заставить его пойти на этот шаг".

Исход 4: абсолютное большинство получает другая партия

Если абсолютное большинство получит другая партия - либо ультраправое "Национальное объединение", либо коалиция левых "Новый народный фронт", то президент должен будет выбрать премьер-министра из кандидатов от победившей партии. Тот, в свою очередь, проведёт назначение министров своего кабинета. Во французской политике это обозначается термином "сожительство"* или *"сосуществование" (от фр. cohabitation).

Были ли подобные ситуации в прошлом?

За время существования Пятой республики во Франции трижды складывалась ситуация, когда парламентские выборы выигрывала оппозиционная партия, и страной управляли президент и премьер от противоположных политических лагерей.

"Нельзя сказать, что это было самое лёгкое положение президентов Пятой республики, переживших период сожительства, но и правительство не заходило в тупик", - пояснил Александр Фрамбери-Иакобон.

Последний раз сосуществование имело место в 1997 году, когда президент-правоцентрист Жак Ширак распустил парламент, думая, что получит более сильное большинство, но на выборах неожиданно проиграл левой коалиции во главе с Социалистической партией.

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Лионель Жоспен был назначен премьер-министром и возглавлял правительство до 2002 года.

Но Жоспену всё же удалось провести различные законы, против которых выступал президентский лагерь, такие как 35-часовая рабочая неделя, всеобщий доступ к здравоохранению и гражданское партнёрство для однополых пар.

Как будет выглядеть потенциальное сосуществование Макрона и ультраправых?

Хоть ультраправого евродепутата Жордана Барделла и называют главным претендентом на пост премьер-министра в случае, если "Национальное объединение" получит абсолютное большинство, но главу правительства Франции выбирает именно президент.

"Даже если Национальное объединение получит большинство, Макрон может счесть нужным назначить премьером Марин Ле Пен (бывший лидер Национального объединения), которая может отказаться от этой должности. Так будет продолжаться до тех пор, пока Макрон не назовёт имя Жордана Барделла или кого-то другого, кто согласится выполнять эту работу", - говорит Фрамбери-Иакобон.

Так или иначе, французский президент в период сосуществования менее влиятелен и играет менее значимую роль - ближе к той, что встречается в парламентских системах других стран.

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Тем не менее, президент сохраняет за собой определённые полномочия, такие как командование вооружёнными силами и проведение внешней политики, в частности - за ним остаётся ратификация международных договоров и аккредитация послов.

Но, в любом случае, именно партия, которая получит абсолютное большинство в Национальном собрании, будет определять внутреннюю политику Франции.

Если президент не согласен с тем или иным законом, он может передать его на рассмотрение Конституционного совета (органа, который следит за соблюдением конституционных принципов и норм) или потребовать проведение второго чтения в Национальном собрании.

Но в конечном итоге, если Конституционный совет признает себя некомпетентным или если депутаты проголосуют за закон во второй раз, главе государства придётся его подписать.

Кто принимает решения по вопросам ЕС?

Решения по вопросам Евросоюза принимает глава правительства, а значит, и парламент. Ведущую роль играют и министры, которые входят в Совет ЕС для ведения переговоров и голосования по европейскому законодательству.

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"Европейские дела относятся не к внешней, а к внутренней политике. Поэтому ими должно заниматься правительство", - пояснил Франсуа-Ксавье Милле.

"Но совершенно очевидно, что между премьер-министром и президентом может возникнуть напряжённость, которую следует ожидать в ситуации совместного проживания в том, что касается европейских дел”,- заключил Милле.