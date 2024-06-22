Швейцарского миллиардера приговорили к тюремному сроку за эксплуатацию прислуги

By euronews, AP

Швейцарский миллиардер индийского происхождения Пракаш Хиндудже и трое членов его семьи были приговорены к тюремным срокам от четырех до четырех с половиной лет за эксплуатацию домашней прислуги.

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Швейцарский миллиардер индийского происхождения Пракаш Хиндудже и трое членов его семьи были приговорены к тюремным срокам от четырех до четырех с половиной лет за эксплуатацию домашней прислуги.

Как доказало обвинение, у работников, которых привезли из Индии, отбирали паспорта, запрещали покидать дом и заставляли работать до 18 часов в день без выходных. При этом им платили в рупиях на счета в индийских банках, доступа к которым у работников не было.

В суде заявили, что обвиняемы виновны в эксплуатации рабочих, предоставлении несанкционированного трудоустройства, непредоставлении медицинской страховки и выплате заработной платы, которая составляла менее одной десятой за аналогичную ​​​​работу в Швейцарии.

При этом суд отклонил более серьезные обвинения в торговле людьми, указав, что нанятые люди были в курсе, по крайней мере, частично, в каких условиях им предстоит работать.

Помимо 79-летнего Пракаша Хиндудже, к тюремным срокам были приговорены его жена Камаль, сын Аджай и невестка Намрата. Пятый обвиняемый, менеджер семьи Наджиб Зиази был приговорен к 18 месяцам условно.

Адвокаты, представляющие семью, заявили, что будут подавать апелляцию.

На прошлой неделе стало известно, что обвиняемые достигли соглашения с истцами, детали которого не разглашаются. Ранее швейцарские власти конфисковали бриллианты, рубины, платиновое ожерелье и другие драгоценности, которые могут быть использованы для оплаты судебных издержек и возможных штрафов.

Вместе с тремя братьями Пракаш Хиндуджа возглавляет промышленный конгломерат в таких секторах, как информационные технологии, средства массовой информации, энергетика, недвижимость и здравоохранение. Журнал Forbes оценивает состояние семьи Хиндуджа примерно в 20 миллиардов долларов.