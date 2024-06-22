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Швейцарского миллиардера приговорили к тюремному сроку за эксплуатацию прислуги

Lawyers of the accused, Nicolas Jeandin, left, and Robert Assael, right
Lawyers of the accused, Nicolas Jeandin, left, and Robert Assael, right Авторское право Martial Trezzini/' KEYSTONE / MARTIAL TREZZINI
Авторское право Martial Trezzini/' KEYSTONE / MARTIAL TREZZINI
By euronews, AP
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Швейцарский миллиардер индийского происхождения Пракаш Хиндудже и трое членов его семьи были приговорены к тюремным срокам от четырех до четырех с половиной лет за эксплуатацию домашней прислуги.

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Швейцарский миллиардер индийского происхождения Пракаш Хиндудже и трое членов его семьи были приговорены к тюремным срокам от четырех до четырех с половиной лет за эксплуатацию домашней прислуги.

Как доказало обвинение, у работников, которых привезли из Индии, отбирали паспорта, запрещали покидать дом и заставляли работать до 18 часов в день без выходных. При этом им платили в рупиях на счета в индийских банках, доступа к которым у работников не было.

В суде заявили, что обвиняемы виновны в эксплуатации рабочих, предоставлении несанкционированного трудоустройства, непредоставлении медицинской страховки и выплате заработной платы, которая составляла менее одной десятой за аналогичную ​​​​работу в Швейцарии.

При этом суд отклонил более серьезные обвинения в торговле людьми, указав, что нанятые люди были в курсе, по крайней мере, частично, в каких условиях им предстоит работать.

Помимо 79-летнего Пракаша Хиндудже, к тюремным срокам были приговорены его жена Камаль, сын Аджай и невестка Намрата. Пятый обвиняемый, менеджер семьи Наджиб Зиази был приговорен к 18 месяцам условно.

Адвокаты, представляющие семью, заявили, что будут подавать апелляцию.

На прошлой неделе стало известно, что обвиняемые достигли соглашения с истцами, детали которого не разглашаются. Ранее швейцарские власти конфисковали бриллианты, рубины, платиновое ожерелье и другие драгоценности, которые могут быть использованы для оплаты судебных издержек и возможных штрафов.

Вместе с тремя братьями Пракаш Хиндуджа возглавляет промышленный конгломерат в таких секторах, как информационные технологии, средства массовой информации, энергетика, недвижимость и здравоохранение. Журнал Forbes оценивает состояние семьи Хиндуджа примерно в 20 миллиардов долларов.

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