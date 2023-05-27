Жозеп Боррель призывает Кубу укреплять связи с ЕС, а не с Россией

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Менее чем за неделю до визита Борреля Гавана и Москва подписали ряд соглашений

Жозеп Боррель призвал Кубу укреплять связи с Евросоюзом, а не с Россией и Китаем. Глава европейской дипломатии прибыл в Гавану с визитом, в ходе которого отметил, что ЕС остаётся крупнейшим торговым партнёром и инвестором Кубы.

Сейчас остров переживает тяжёлый кризис, который уже называют крупнейшим за три десятка лет. Инфляция в этом году, по данным минэкономики страны, может составить 40%. Меньше чем за неделю до визита Борреля Кубу посетил российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко; стороны подписали целый ряд соглашений и не исключили, что в двусторонних расчётах перейдут на рубли.

Кроме того, по словам Жозепа Борреля, Евросоюз рассчитывает на то, что Куба «посодействует уважению» суверенитета Украины. Пока кубинские власти избегали оценочных разговоров о войне, отмечая, впрочем, что США и НАТО сыграли свою негативную роль в обострении ситуации.