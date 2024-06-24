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Нетаньяху: «Я не готов прекратить войну»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Авторское право Abir Sultan/ABIR SULTAN
Авторское право Abir Sultan/ABIR SULTAN
By Euronews
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Премьер-министр Израиля заявил, что готов лишь на временное перемирие ради освобождения заложников

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Израиль продолжит войну с ХАМАС до полного уничтожения группировки, хоть и готов временно приостановить боевые действия ради освобождения заложников. Об этом заявил глава израильского кабинета Биньямин Нетаньяху в интервью национальному телеканалу.

Ассоциация родственников заложников уже обвинила Нетаньяху в том, что он фактически отвергает новую сделку, разработанную при посредничестве США, и бросает оставшихся в плену израильтян на произвол судьбы.

В канцелярии премьер-министра заявили, что против нынешней сделки выступает ХАМАС, выдвигающий новые требования. Ранее американские дипломаты отмечали, что работа над устранением разногласий идёт полным ходом. Представители ХАМАС настаивают, что сначала израильские войска должны покинуть Сектор Газа, и только после этого можно будет говорить об освобождении заложников.

Между тем, Нетаньяху отметил, что активная фаза боевых действий в Секторе Газа сворачивается, что позволит перебросить значительные силы на границу с Ливаном. Ранее СМИ со ссылкой на израильских военных сообщали о том, что готов план наступления на позиции группировки Хезболлах.

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