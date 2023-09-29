Москва и Гавана расследуют дело о вербовке кубинцев

By Euronews

В начале сентября власти Кубы арестовали по этому делу 17 человек

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Москва и Гавана вместе работают над расследованием по делу предполагаемой сети, занимавшейся вербовкой кубинцев для войны в Украине. Об этом заявил российский посол на Кубе. Это первый официальный комментарий российских властей по этому вопросу.

Первые сообщения об этом появились несколько месяцев назад, а в начале сентября Гавана заявила об аресте трёх человек, причастных к вербовке, и 14 кубинцев, решивших стать наёмниками в обмен на российский паспорт.

Виктор Коронелли, посол России на Кубе:

«Компетентные органы работают, они находятся в контакте как с российской, так и с кубинской сторонами. Пока я не могу дать вам других комментариев».

По данным кубинских СМИ, молодых кубинцев приглашали в Москву работать на стройках, а в итоге они оказывались в рядах вооружённых сил.

Посол Кубы в Москве сообщил, что Гавана не имеет ничего против законно заключённых контрактов на военную службу; но позже глава кубинского МИДа заявил, что кубинские законы отвергают участие граждан в любых конфликтах на стороне третьих стран, а за наёмничество кубинцам грозит суровое наказание.

В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал указ о приёме иностранцев на контрактную службу, а в мае этого года для них упростили получение российского гражданства.