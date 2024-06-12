Российские военные корабли сегодня зайдут на Кубу

By Euronews

Группа российских военных кораблей приближается к Кубе, проведя по пути учения "по применению высокоточного ракетного оружия в Атлантическом океане"

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Группа российских военных кораблей сегодня прибудет на Кубу. Об этом сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Александр Моисеев.

"Двенадцатого числа отряд боевых кораблей Северного флота зайдет на Кубу, это публичная информация, да, это так, я подтверждаю. Это в рамках международного сотрудничества между Россией и Кубой", - цитируют главкома российские СМИ.

По словам военачальника, прибытие на остров является одной из целей дальнего похода отряда ВМФ России. Главком добавил, что флагман отряда - фрегат "Адмирал Горшков", на борту которого находится современное оружие. На остров также прибудет атомная подводная лодка "Казань".

Экипаж российской атомной подводной лодки "Казань", направляющейся на Кубу, принимает участие в учениях AP/Russian Defense Ministry Press Service

Российские ресурсы утверждают, что корабли прошли в нескольких десятках километров от побережья Флориды. А Минобороны России сообщило, что по пути на Остров Свободы группа провела учения "по применению высокоточного ракетного оружия в Атлантическом океане".

"Разнородная тактическая корабельная ударная группа Северного флота в составе многоцелевого атомного подводного ракетного крейсера проекта 885М "Казань" и фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков", выполняющие задачи дальнего похода, приступила к проведению учения по применению высокоточного ракетного оружия в Атлантическом океане, - говорится в сообщении ведомства. - В рамках учения экипажи фрегата и атомного подводного ракетного крейсера отрабатывают применение высокоточного ракетного оружия способом компьютерного моделирования по морским целям, обозначающим корабельные группировки условного противника и находящимся на удалении свыше 600 километров".

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США следят за ситуацией вокруг визита кораблей ВМФ РФ на Кубу, но не видят в этом угрозы своей национальной безопасности.

"Адмирал Горшков" вооружен новыми гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Это оружие было разработано для вооружения российских крейсеров, фрегатов и подводных лодок и может использоваться как против вражеских кораблей, так и против наземных целей.

Президент России Владимир Путин назвал "Циркон" мощным оружием, способным преодолевать любые существующие системы противоракетной обороны.

В ходе визита в Гавану "Адмирал Горшков" и "Казань" сопровождают два вспомогательных судна, что, по словам кубинских официальных лиц, отражает "исторически сложившиеся дружественные отношения" между Россией и Кубой.

Министерство иностранных дел Кубы заявило, что российские военные корабли будут находиться в Гаване по 17 июня, отметив, что ни один из них не будет нести ядерного оружия, и заверив, что их присутствие "не представляет угрозы для региона".

Россия не в первый раз направляет свои военные корабли в Карибский бассейн, но этот визит последовал за предупреждение Путина, что Москва может ответить на решение западных союзников Украины позволить Киеву использовать свое оружие для нанесения ударов по целям в России, предоставив аналогичное оружие противникам Запада по всему миру.