ЕС официально принял 14-й пакет санкций против России

Брюссель рассчитывает получить 1,4 млрд евро за счет замороженных активов России

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В Люксембурге Совет ЕС по иностранным делам официально принял 14-й пакет экономических санкций против России, включающий среди прочего ограничение импорта сжиженного природного газа, а также запрет на финансирование из России европейских политических фондов и партий.

На минувшей неделе пакет был согласован дипломатами после длительных и непростых переговоров. Среди стран, выступавших против ряда положений пакета, была Венгрия. Европейские руководители выразили надежду на то, что Будапешту не удастся заблокировать соглашение, достигнутое на последнем саммите «Большой семёрки» — об использовании замороженных российских активов.

Жозеп Боррель, верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности:

«Мы согласились с тем, что раз Венгрия не участвовала в принятии решения, то нет необходимости в том, чтобы она участвовала в его реализации. Решение ясно. Доходы, поступающие от замороженных российских активов, будут использованы для усиления нашей военной поддержки Украины».

В ЕС рассчитывают в ближайшее время получить примерно 1,4 млрд евро из этих активов.

Кроме того, европейские дипломаты заявили, что могут «закрыть дверь» на пути в ЕС для Грузии — после того, как там был принят закон об «иноагентах», против которого выступали и граждане страны, и зарубежные эксперты.

Маргус Цахкна, министр иностранных дел Эстонии:

«Сегодня печальный день: мы обсуждаем ситуацию в Грузии, и видим, что грузинское правительство не движется в сторону Евросоюза, а вовсе наоборот».

Закон требует, чтобы СМИ и некоммерческие организации регистрировались как «иноагенты», если они получают более 20% финансирования из-за рубежа. Противники документа утверждают, что это сильно ударит по свободе слова и деятельности НПО.