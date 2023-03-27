Кубинцы выбрали тех, кто будет выбирать президента

На Кубе прошли выборы в парламент, результаты которых ожидаются в ближайшие дни. Особое внимание было привлечено к явке, как показателю оппозиционных настроений в обществе. Но, по официальным данным, в этот день на выборы пришли около 8 миллионов человек — более 70% избирателей, имеющих право голоса.

Международные правозащитные организации называют эти выборы "притворством", так как на 470 мест в Национальной ассамблее претендуют 470 кандидатов, заранее отобранных правительством страны.

Выбранные законодатели будут отвечать за выдвижение кандидата в президенты, которого они сами же и выберут в ходе голосования в парламенте. Как ожидается, на второй срок будет переизбран Мигель Диас-Канель, лидер Коммунистической партии Кубы.

Куба отчаянно борется с экономическим кризисом и растущими социальными волнениями. За минувший год количество нелегальных мигрантов-кубинцев, пытающихся попасть в США, увеличилось в четыре раза.