В Греции задержали экипаж и пассажиров яхты, предположительно вызвавших лесной пожар

By euronews

Власти Греции арестовали 13 человек, экипаж и пассажиров яхты, которые, предположительно, вызвали пожар на острове Идра, в результате чего была уничтожена единственная на острове сосновая роща. Им может грозить штраф до 200 тысяч евро и тюремное заключение.

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Власти Греции арестовали 13 человек, экипаж и пассажиров яхты, которые, предположительно, вызвали пожар на острове Идра, в результате чего была уничтожена единственная на острове сосновая роща. В воскресенье они должны предстать перед прокуратурой Пирея, где им могут быть предъявлены обвинения.

По данным властей острова, пожар был вызван неосторожным использованием фейрверков. Сообщается, что сначала экипаж яхты пытался потушить возгорание, но, не сумев сделать это, покинул место происшествия.

Мэр Гиоргос Кукудакис заявил, что его община выдвинет обвинения против подозреваемых, но также подчеркнул необходимость расширения противопожарных зон и создания подъездных путей для пожарных.

В прошлом году Греция резко ужесточила наказания за преднамеренный и неосторожный поджог: штрафы выросли до 200 000 евро, а максимальное тюремное заключение выросло до 20 лет.

Пожарные предупреждают, что риск возникновения лесных пожаров в Греции в настоящий момент чрезвычайно высок.

На этой неделе страна переживает первую тепловую волну в этом году, температура в некоторых местах поднялась выше 44 градусов по Цельсию.