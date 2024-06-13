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Министры обороны стран НАТО обсуждают очередной план помощи Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг разговаривает во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, Украина, понедельник, 29 апреля 2024 года. (AP Phot
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг разговаривает во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, Украина, понедельник, 29 апреля 2024 года. (AP Phot Авторское право Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Министры обороны стран НАТО собрались в четверг в Брюсселе на двухдневную встречу, чтобы согласовать план предоставления долгосрочной помощи Украине в области безопасности и военной подготовки. Ранее Венгрия пообещала не накладывать вето при условии, что её не обяжут принимать в этом участие.

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Министры обороны стран НАТО собрались в четверг в Брюсселе на двухдневную встречу, чтобы согласовать план предоставления долгосрочной помощи Украине в области безопасности и военной подготовки.

Ранее Венгрия пообещала не накладывать вето при условии, что её не обяжут принимать в этом участие.

Я ожидаю, что министры стран НАТО согласуют план помощи Украине в области безопасности и подготовки кадров. Мы также обсудим долгосрочные финансовые обязательства, которые, как я ожидаю, лидеры стран НАТО согласуют на саммите в июле

Йенс Столтенберг
генеральный секретарь НАТО

Это последние переговоры на высоком уровне перед саммитом НАТО, организованным президентом США в Вашингтоне 9-11 июля.

Как подчеркнул Йенс Столтенберг, председательствующий на заседании, вооруженные силы Украины нуждаются в долгосрочной предсказуемости перевода финансовых средств, поставок оружия и боеприпасов.

Идея заключается в том, чтобы свести к минимуму риск возникновения задержек", - сказал генсек НАТО. Из-за них Россия может "оказывать давление на фронте и оккупировать больше украинских территорий”.

Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что его страна отправит Украине 2300 ракетных двигателей и что еще 80 000 таких устройств проходят испытания.

US Secretary of Defence Lloyd Austin, left, arrives for a bilateral meeting on the sidelines of a NATO defence ministers meeting at NATO headquarters in Brussels.
US Secretary of Defence Lloyd Austin, left, arrives for a bilateral meeting on the sidelines of a NATO defence ministers meeting at NATO headquarters in Brussels.Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

С момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года западные сторонники Украины регулярно проводят встречи в рамках Контактной группы по обороне Украины, возглавляемой Пентагоном, чтобы закупить оружие и боеприпасы для Киева.

Хотя эти встречи и привели к значительной поддержке на поле боя, они носили разовый и непредсказуемый характер. Столтенберг возглавил усилия, направленные на то, чтобы НАТО взяла на себя часть этой работы. Идея состоит в том, чтобы военный альянс, состоящий из 32 стран, координировал процесс оказания помощи в обеспечении безопасности и обучения, частично используя командную структуру НАТО и используя средства из ее общего бюджета.

Столтенберг выразил надежду, что Байден и его коллеги согласятся в Вашингтоне сохранить уровень финансирования военной поддержки, которую они оказывают Украине с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. По его оценкам, речь идет о поставках оборудования на сумму около 40 миллиардов евро в год.

Крупнейший в мире альянс безопасности не посылает оружие или боеприпасы на Украину как организация и не планирует вводить войска на территорию страны. Но многие его члены оказывают помощь на двусторонней основе и совместно обеспечивают более 90 % военной поддержки страны.

31 союзник рассматривают войну России на Украине как экзистенциальную угрозу безопасности Европы, но большинство из них, включая Байдена, проявляют крайнюю осторожность, чтобы не допустить втягивания НАТО в более широкий конфликт с Россией.

НАТО действует на основе того, что нападение на любого союзника будет встречено ответом со стороны всех.

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