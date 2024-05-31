Столтенберг: "У Украины есть право наносить удары по законным военным целям на территории РФ"

By Euronews

"У Украины есть право наносить удары по законным военным целям на территории РФ", - заявил генсекретарь НАТО в Праге. В столице Чехии главы МИД стран альянса обсудили вопрос о дополнительных способах помощи Украине.

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Германия стала еще одной страной Запада, которая разрешила Киеву наносить удары своим оружием по целям в России. О том, что Украина должна получить такое право,поскольку она подверглась российской агрессии, в пятницу говорил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. Заявление прозвучало в Праге, где проходило совещание главМИД государств альянса.

Йенс Столтенберг, генсекретарь НАТО:"Это агрессивная война. Россия атаковала другую страну,нарушила международное право, вторглась в Украину.И Украины есть право на самозащиту. И это также включает правонаносить удары по законным военным целям на территории России".

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден негласно разрешил Киеву использовать американское оружие для обстрела российской территории, но только в районах, прилегающихк Харькову. В пятницу эту информацию подтвердили в Киеве. С десятого мая Российская армия ведет наступление на Харьковском направлении.

В Праге на двухдневной неформальной встрече министры иностранных дел стран НАТО обсудили вопрос о дополнительных способах помощи Украине.

"Мы добились прогресса в вопросах более твердой и предсказуемой поддержки Украины, сдерживания и обороны союзников, а также глобального партнерства", - сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Глава МИД Чехии Ян Липавский поблагодарил государства, которые присоединились к чешской инициативе, касающейся закупки боеприпасов для Вооруженных Сил Украины.

Ян Липавский, глав МИД Чехии:"Буквально в следующем месяце, через несколько недель, первыепартии будут доставлены в Украину,чтобы они (ВСУ) смогли использовать их для защиты от варварскогороссийского вторжения".

Очередной саммит НАТО пройдет в июле в Вашингтоне.