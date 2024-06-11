Саммит "Бухарестской девятки" завершился без совместной декларации

By Euronews

Участники блока по-разному смотрят на вопрос оказания военной помощи Украине. В заявлении сопредседателей подчеркивается, что РФ остается главной угрозой безопасности для стран восточного флага НАТО.

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Страны восточного фланга НАТО, также известные как "Бухарестская девятка", собрались в столице Латвии Риге в преддверии важнейшего июльского саммита НАТО в Вашингтоне.

В мероприятии "Бухарестской девятки" приняли участие официальные лица и лидеры Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии, а также новички НАТО — Швеция и Финляндия, и генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Венгрия и Словакия были представлены послами. Президент Словакии Зузана Чапутова отменила свою поездку в Ригу.

Президент Польши Анджей Дуда перед началом саммита заявил: "В то время как мы встречаемся здесь, в Риге, на польской границе с Беларусью вновь происходит вооружение миграции с использованием нелегального давления, искусственно созданного Кремлем в рамках гибридной операции. Мы знаем, что те же инструменты используются сейчас и против других государств нашего региона. Несомненно, эрозия архитектуры европейской безопасности вынуждает нас наращивать усилия для обеспечения надежной системы обороны и сдерживания НАТО на восточном фланге".

На встрече не удалось договориться ни о преемнике Йенса Столтенберга на посту главы альянса, ни о совместном заявлении девяти стран-участниц. Об этом сообщил чешским журналистам президент Петр Павел.

По словам Павела, причиной отсутствия результатов саммита стало нежелание Венгрии принять кандидатуру главы правительства Нидерландов Марка Рютте на должность генсека НАТО, а также вопрос поддержки Украины в связи с агрессией России. Президент Болгарии Румен Радев также сообщил, что совместной декларации не было из-за отсутствия общей позиции по Украине.

"Россия остается самой значительной и непосредственной угрозой безопасности Североатлантического альянса", — говорится в декларации, опубликованной сопредседателями саммита, который поочередно возглавляют Польша, Румыния и Латвия.

Генсек НАТО покинет свой пост в октябре.