EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости

Trending

Latest stories

Европа

Categories

Программы

Мир

Categories

Программы

Featured

Business

Categories

Программы

Next

Categories

Программы

Green

Categories

Программы

Здоровье

Categories

Программы

Культура

Categories

Программы

Путешествия

Categories

Программы

Видео
другие

Спецвыпуск

EventsСобытияподкасты
Loader

Find Us

РЕКЛАМА

Саммит "Бухарестской девятки" завершился без совместной декларации

Саммит в Риге
Саммит в Риге Авторское право LVLT via EBU
Авторское право LVLT via EBU
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Участники блока по-разному смотрят на вопрос оказания военной помощи Украине. В заявлении сопредседателей подчеркивается, что РФ остается главной угрозой безопасности для стран восточного флага НАТО.

РЕКЛАМА

Страны восточного фланга НАТО, также известные как "Бухарестская девятка", собрались в столице Латвии Риге в преддверии важнейшего июльского саммита НАТО в Вашингтоне.

В мероприятии "Бухарестской девятки" приняли участие официальные лица и лидеры Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии, а также новички НАТО — Швеция и Финляндия, и генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Венгрия и Словакия были представлены послами. Президент Словакии Зузана Чапутова отменила свою поездку в Ригу.

Президент Польши Анджей Дуда перед началом саммита заявил: "В то время как мы встречаемся здесь, в Риге, на польской границе с Беларусью вновь происходит вооружение миграции с использованием нелегального давления, искусственно созданного Кремлем в рамках гибридной операции. Мы знаем, что те же инструменты используются сейчас и против других государств нашего региона. Несомненно, эрозия архитектуры европейской безопасности вынуждает нас наращивать усилия для обеспечения надежной системы обороны и сдерживания НАТО на восточном фланге".

На встрече не удалось договориться ни о преемнике Йенса Столтенберга на посту главы альянса, ни о совместном заявлении девяти стран-участниц. Об этом сообщил чешским журналистам президент Петр Павел.

По словам Павела, причиной отсутствия результатов саммита стало нежелание Венгрии принять кандидатуру главы правительства Нидерландов Марка Рютте на должность генсека НАТО, а также вопрос поддержки Украины в связи с агрессией России. Президент Болгарии Румен Радев также сообщил, что совместной декларации не было из-за отсутствия общей позиции по Украине.

"Россия остается самой значительной и непосредственной угрозой безопасности Североатлантического альянса", — говорится в декларации, опубликованной сопредседателями саммита, который поочередно возглавляют Польша, Румыния и Латвия.

Генсек НАТО покинет свой пост в октябре.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Число жертв российского удара по строительному гипермаркету в Харькове выросло до 14

США выделят Украине новый пакет военной помощи

В Москве показали западную военную технику, захваченную в Украине

военная помощь Восточная Европа НАТО Война в Украине Вторжение России в Украину