Венгрия и НАТО договорились по вопросу помощи Украине

By Angela Skujins и AP

Венгрия не будет блокировать решения НАТО по оказанию помощи Киеву, но не станет принимать участие в ее реализации.

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Будапешт не будет блокировать решения НАТО по оказанию военной помощи Украине, но сам не станет принимать участие в ее реализации. Об этом стало известно после переговоров премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии: "Венгрия ясно дала понять, что она не хочет и не может изменить решение 31 другого государства члена альянса. И мы рады, что НАТО в лице генерального секретаря приняло к сведению, что Венгрия намерена в полной мере использовать возможности для маневра, предусмотренного для страны Уставом НАТО".

По словам Столтеберга, в ходе встречи с Орбаном согласован механизм, при котором альянс не будет использовать ресурсы Венгрии для оказания помощи Киеву.

Йенс Столтенберг, генсекретарь НАТО: "Премьер-министр Орбан ясно дал понять, что Венгрия не будет участвовать в этих усилиях НАТО. Я принимаю эту позицию. Я рад, что сегодня мы с премьер-министром согласовали условия, касающиеся неучастия Венгрии в поддержке Украины со стороны НАТО. Никто из венгерского персонала не будет принимать участия в этой деятельности, и финансовые средства Венгрии не будут использованы для ее поддержки".

Ранее СМИ сообщали, что "Бухарестская девятка" (группа стран из Центральной и Восточной Европы, входящих в НАТО) рассматривает возможность исключения Венгрии из-за ее позиции по Украине. На пресс-конференции Орбана и Столтенберга об этом не упоминалось.