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Высота Зуба Гиганта — 4013 м (иллюстративное фото)
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Видео. Спасение альпинистов с Зуба Гиганта

Итальянские горноспасатели эвакуировали троих польских альпинистов, застрявших у вершины горы Зуб Гиганта в районе Валле д'Аоста. Путешественники обратились за помощью ночью, когда выяснили, что не смогут спуститься обратно с вершины высотой чуть более 4000 м. Пришлось вызывать вертолёт. Состояние всех спасённых хорошее, и медицинская помощь им не понадобилась.

Итальянские горноспасатели эвакуировали троих польских альпинистов, застрявших у вершины горы Зуб Гиганта в районе Валле д'Аоста. Путешественники обратились за помощью ночью, когда выяснили, что не смогут спуститься обратно с вершины высотой чуть более 4000 м. Пришлось вызывать вертолёт. Состояние всех спасённых хорошее, и медицинская помощь им не понадобилась.

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