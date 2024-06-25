Видео. Спасение альпинистов с Зуба Гиганта

Итальянские горноспасатели эвакуировали троих польских альпинистов, застрявших у вершины горы Зуб Гиганта в районе Валле д'Аоста. Путешественники обратились за помощью ночью, когда выяснили, что не смогут спуститься обратно с вершины высотой чуть более 4000 м. Пришлось вызывать вертолёт. Состояние всех спасённых хорошее, и медицинская помощь им не понадобилась.

Итальянские горноспасатели эвакуировали троих польских альпинистов, застрявших у вершины горы Зуб Гиганта в районе Валле д'Аоста. Путешественники обратились за помощью ночью, когда выяснили, что не смогут спуститься обратно с вершины высотой чуть более 4000 м. Пришлось вызывать вертолёт. Состояние всех спасённых хорошее, и медицинская помощь им не понадобилась.